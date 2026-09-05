Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Hakem ince ince doğradı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"BU HAKEMLERİN HEPSİ YETENEKSİZ"

"Biz kötü oynadık, iyi oynamadık. Beşiktaş'ı tebrik ederiz. İki tane yine penaltı var, verilmedi. 5. dakikada Oğuz ile stoperleri mücadele ediyorlar, eliyle böyle topu önüne alıyor, penaltıyı vermiyor, devam diyor. Sonra Kerem'in pozisyonuna bakın, çelme takıyor, yine vermiyor. Bunları verse atsak, Beşiktaş yine gol atabilir. O ayrı bir konu. İyi oynamadık, kabul ediyoruz tamam ama hakem gördüğünü çalmalı. VAR da uyuyor. Yabancı geliyormuş. Yabancının hiçbir işe yaramayanı çözüm değil ki. Bu hakemleri biri kurmuyorsa oyuncak gibi, bunların hepsi yeteneksiz."

"KONUŞMAYA BAŞLARSAM BENİ KİMSE DURDURAMAZ"

"Ben konuşmaya başlarsam, beni kimse durduramaz. Bir başkanın dövdüğü hakemin hakemliğini devam ettiremezsiniz. Türk futbolu bir yere gitmez. Bugün başka yerlerde de bunu ifade ettim. E ne yapacağız! Bize ceza verecekler, ben cezadan korkmam. Ayıp!"



"TAKIMIN HAKKINI YEDİLER"

"Bizim taraftardan da özür dileriz. Kusura bakmasınlar. Takım iyi oynamadı ama hakkını yediler. İnce ince doğruyor. 20 sene başkanlık yaptım, 40 senedir takip eden insanım ben. Hakem orta sahada, bizim oyuncumuzu düşürüyorlar, faul verecek görmüyor, önünde 3 tane oyuncu var. Onlardan pozisyonu görmüyor. VAR'dan müdahale yok penaltılarda. En azından müdahale edin, gelin bakın deyin. O da yok. Kerem'e resmen çelme taktı. Bu şekilde Türkiye'de futbol oynanmaz, zor yani zor. Çözüm mü? Onu federasyon başkanı ve yönetimi düşünecek, biz değil. Biz çözümü söylersek çok başka noktalara gider ki bu akşam söyleyeceğim sözler değil."



"BİRKAÇ HAFTA SONRA BAŞKA TÜRLÜ KONUŞURUM"

"Fenerbahçe bugün kaybetti, yarın kazanır. Bu hakemden 4 haftadır tüm takımlar şikayetçi. Buna bir çözüm üretilmesi lazım. VAR hakemi yabancı getirdik değil, o zaman hepsini yabancı getireceksin. Çözümü ben bilemem, kendileri bilecek. Bizim talebimize gerek yok. TFF olayın nerelere gittiğini görecek, tedbiri neyse alacak. Ben bilemem. Ben birkaç hafta sonra başka türlü konuşmaya başlarım."

"HAKEM İNCE İNCE DOĞRADI"

"Dayak yiyen hakeme siz hakemliği devam ettirirseniz sonucu bu. İnce ince doğrama yapıyor. Maçı bir daha seyredin. Fenerbahçe çok mu iyi oynadı hayır ama hakem etkili. Penaltıları verse belki iyi oynamadığımız halde kazanırız, berabere kalırız. Bu hakemler bugün bunu yaptı. Zannediyor biz anlamıyoruz. 40 senedir bilfiil futbolun içindeyim."



"GEREKİRSE HERKESİN İSTİFASINI İSTERİZ"

-MHK Başkanının istifasını isteyecek misiniz?

"Gerekirse herkesin istifasını isteriz. Biz elimizi bir taşın altına soktuk hem maddi hem manevi. Bunun önüne geçmeye çalışırlarsa mücadele başka noktaya gider. Onu istemem. Ayıp yani ayıp!"

"HERKES AKLINI BAŞINA ALSIN"

"Gençlerbirliği maçı penaltılar verilmiyor. Konya maçı yine hadiseler, hakem sıkıntı. Geçen hafta Samsun'da hakem yine sıkıntı. Bu hafta yine sıkıntı. Önümüzdeki hafta düzelecek mi! Bazı yerlerde söyledim bugün, yine söylüyorum. Bak adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. İstersek o zaman kişilik, Fenerbahçeli'nin yapısını bozarız. Adalet olsun, oynamıyorsak yenilelim, oynuyorsak kazanalım. Hakemler istedikleri gibi idare diyorlar. Ya bebek gibi kuruyorlar, öyle oynuyorlar ya da yetersizler. Çareyi TFF bulacak, biz değil. Biz söylersek TFF'nin ne işi var. Onlar bunun üzerine eğilecekler. 1-2 kulüp ses çıkarıyor diye önemli değil anlamında devam etmez bu. Bakın devam etmez bu! Herkes aklını başına alsın. Kimseye haksızlık yapılmasın. Dün oynanıyor maç, hakemden şikayet. Bugün biz şikayet. Yarın yine şikayet başka takımdan. Türk futbolunu kurtarmak için TFF konuya eğilmeli ve çözüm üretmeli. Çözümü onlar üretecek, biz değil. Görev değişikliği yapmak gerekir ki o da başka noktaya gider."

"KADRODA SIKINTI YOK"

"Kadro iyi, kadroda sıkıntı yok ama daha çok çalışmalıyız."