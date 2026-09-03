Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Lyon maçının ardından Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB Spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan Lyon karşılaşması sonrası Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve kulüp hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasının ardından futbolcularımız Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood ile Kulübümüz hakkında UEFA tarafından disiplin süreci başlatılmıştır.



Kulübümüz, söz konusu süreçte futbolcularımızın ve Fenerbahçe'nin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli savunmaları UEFA'nın ilgili kurulları nezdinde gerçekleştirecektir.



Sürece ilişkin gerekli bilgi, belge ve savunmalar UEFA'ya sunulacak olup gelişmeler Kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.