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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, transferin son günlerinde dikkat çeken bir eklemeyi yapmak için harekete geçti. Yıldırım'ın, yıldız futbolcu için 45 milyon euroluk teklif yapıldığı ve kurmaylarına "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayın ve gereğini yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Fenerbahçe'nin transferden sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Salı günü düzenlenen basın toplantısında transferi kapattıklarını ancak kanat oynayabilen bir 10 numara arayışı içinde olduklarını söyledi.

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Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Kamer'in işaret ettiği ismin ise Can Uzun olduğu ortaya çıktı ve Kamer, dün Almanya'ya giderek, Eintracht Frankfurt'la masaya oturdu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Sarı-lacivertliler, 20 yaşındaki milli oyuncu için Bundesliga ekibine tam tamına 45 milyon euro önerdi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

EZELİ RAKİBİNE YILIN ÇALIMI

Sarı-lacivertlilerde Başkan Aziz Yıldırım, Cihan Kamer ile Oğuz Çetin'e "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayın ve gereğini yapın" talimatı verdi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

İki yönetici de 40 milyon euroluk teklifi 45 milyon euro olarak güncelledi.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Fenerbahçe yönetiminin Can Uzun'a yönelmesinin iki nedeni var:

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

1- Ezeli rakibi Galatasaray'a yılın çalımını atmak

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

2- 10+4 yabancı kuralından dolayı milli yıldızla kadroyu güçlendirmek.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Can Uzun, geçen sezon Frankfurt'ta 28 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

G.SARAY DA İSTEDİ

Can Uzun için Galatasaray uzun süre girişimlerde bulunmuş hatta 35 milyon euroya kadar çıkmış ancak transferi sonuçlandıramamıştı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncu için Eintracht Frankfurt'u ikna edemeyince transferi askıya almıştı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

13 MİLYON EURO'YA GELDİ

Eıntracht Frankfurt, Can Uzun'u 2024 yaz transfer döneminde Nürnberg'den 13 milyon euro ödeyerek aldı.

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