Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'dan kurmaylarına transfer talimatı: 45 milyon euroluk teklif...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, transferin son günlerinde dikkat çeken bir eklemeyi yapmak için harekete geçti. Yıldırım'ın, yıldız futbolcu için 45 milyon euroluk teklif yapıldığı ve kurmaylarına "Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayın ve gereğini yapın" talimatı verdiği öğrenildi.