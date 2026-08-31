Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesini flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)