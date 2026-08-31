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Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Samsunspor-Fenerbahçe mücadelesini flaş ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

MUSTAFA ÇULCU - SKORA DUA EDİN

Fenerbahçe kanatlardan çok etkili ve baskılı başladı. Özellikle Oğuz Aydın ile Brown'ın uyumu her geçen maç daha da yükseliyor. Atılan golde bu kanattan bu ikilinin müthiş organizasyonu ile geldi. Greenwood ilk yarıda istediği topları alamadı. Vedat Muriç'in derine gelip top alması son vuruşlarda diri kalmasını engelliyor.

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Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Oğuz Aydın muhteşem golüyle farkı ikiye çıkardı. Farktan sonra İsmail Kartal'ın hamleleri doğru ve yerindeydi. Samsunspor geçen yıldan çok uzakta. Sistemini oturtan Fenerbahçe galibiyeti hak eden taraftı. Yasin Kol, modern futbola uzak, kafasına göre kendi kuralları ile maç yöneten, her pozisyonda iletişim becerisi olarak çatık kaş kullanarak oyuncuları disipline etmeye çalışan eskiyi çağrıştıran nesli tükenmiş son kale bir hakem. Samsunspor oyuna sert başladı ama hakem oyunu okuyamadı.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

5'te Guarino'nun Vedat Muriç'e kayarak geç kalıp sınırları zorlayan kontrolsüz hareketi net penaltı ve sarı kart. Ama Yasin Kol ve VAR olayın vallahi farkında değiller, vermediler! Çünkü kafaları çok karışık. Hava topunda Oğuz'un aleyhine elle oynama çaldı, şaka gibi! Teknik Direktör Fink'e sarı kart doğru İsmail Kartal aynısını yaptı ona niye yok?

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

44'te Semedo yerdeki Yalçın'ın bacağına kramponun tümüyle bilerek görerek isteyerek basıyor ve üzerinde kalıyor. Güç transferi var, sakatlayıcı hamle var... Ciddi faulden ihraç olmalıydı. Hakemler oralı bile olmadılar! Yasin Kol maçtan o kadar kopuk ki fauller, kartlar... Neleri neleri atladı! Herhalde haftaya oynanacak derbiyi bekliyordu. Bu maç gelince morali bozuldu. Oyuncular hakemi çözdüğü için sahada cezaları kendileri kesmeye başladı. Hakem ve VAR adına utanç verici bir performans. Yatıp kalkıp skora dua edin yoksa kontrol altına alamadığınız bu kontrolsüz güç her şeyi bitirecekti.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

EMRE BOL - DERBİYE YETMEZ

Ulan Yasin Kol; şu F.Bahçe'nin rahatça kazandığı maçta bile en çok konuşulmayı başardın ya helal olsun! Sen ne zaman hakem olmayı düşünüyorsun? Sadece ilk yarıda Vedat Muriç'e yapılan penaltıyı, Oğuz Aydın'a yapılan faulü ve sarı kartı sonra da Semedo'nun yüzde yüz kırmızısını vermedin. Henüz ligin 3. haftası; kaybedilen her puanın telafisi olacak iken bu maçın bile içine etmeyi başardın! Fenerbahçe takımı uzun zamandır net santrforla oynamayı unutmuş. Vedat Muriç'in etkili oyunu işte bu yüzden gözümüze hoş geliyor. Arkası dönük oynayabiliyor, iki ayağını kullanıyor, hava toplarını alıyor. En önemlisi gol vuruşlarını panik yapmadan soğukkanlı şekilde yapması... Samsunspor'un en önemli 3 oyuncusu yoktu. Bu tip eksiklikler büyük takımları bile etkilerken, zaten kısıtlı kadrosu olan Samsunspor'a ne yapmaz?

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sarı- lacivertliler özellikle ilk yarıda; beklenenin aksine Oğuz- Brown kanadını kullandı. Sadece zamanlama hatasından kaçan gol sayısı: 5. Archie Brown soldan çizgiye iniyor, içeri çeviriyor. Top golü atabilecek oyuncunun ya önüne ya arkasına düşüyor! Eğer zamanlama hatası yapılmasaydı ortaya tuhaf bir skor çıkabilirdi. Kerem'in sakatlığı sonrası forma şansı bulan Oğuz Aydın ışıl ışıl ışıldıyor. Kerem'i aratmadığı gibi formayı kapmış görünüyor. Fenerbahçe'nin 70. dakikadan sonra fiziksel düşüş sorunu devam ediyor. Belki eksik Samsunspor karşısında pek fark edilmedi ama haftaya Beşiktaş derbisinde sıkıntı oluşturur. İsmail Kartal öncelikli olarak bu problemi çözmeli.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

HAKKI YALÇIN - ÖZEL TASARIM!

Dün gece Fenerbahçe adına görkemli bir futbol yoktu ama disiplin vardı, sadakat vardı ve 3 puanı almaya eğitilmiş bir takım duruşu vardı. Özellikle de özgüvenli bir duruş. Galibiyetten başka hiçbir sonuç mücadelenin karşılığı olamazdı.
Daha maçın başında iki kanattan da periyodik bindirmeler varken, Muriç'in attığı gole de bakınca, "bu maçta fark olur" diye düşündüm. Ama baktım ki herkes tek golle bir yere kadar rahat.

Durum böyle olunca Samsun'un Fenerbahçe savunmasını rahatsız eden bindirmelerini izledik. Baktım, onların da gücü bir yere kadar. Son çeyrekteki bindirmeler de buna dahil.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sahadaki en özel adam Oğuz Aydın'dı. İzini kaybettirmekte de ustaydı, iz sürmekte de. İlk yarıda neredeyse bütün pozisyonlara itibar kazandıran delikanlı, attığı golde muhteşem vuruşla nasıl resital yazılır gösterdi.

Yedek kalmanın yan etkilerini zerre kadar hissetmeyen Oğuz'un bu takımda her şekilde yeri var. Bir futbolcu her pozisyona müdahale edip mücadele ederken, ayağındaki topları da arkadaşlarının ayağına ya da kafasına getiriyorsa özeldir. Hele böyle muhteşem gol atıyorsa çok özeldir. Vedat Muriç'le harika ikili olması da caba.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Takım oyununda isteyene iş çok.
Dün gece Greenwood sahada hiç yoktu. Rakibi yok etmenin yaratıcı yanlarını ve inceliklerini görmeyi beklerken, ondaki bireysel yoksulluğun takım oyununa nasıl sekte vurduğunu gördük. Özel adamların yokluğu böyle derin hissediliyor. Pozisyonların içinde olması gereken yerde bulunmadığı için de kendisinden böyle bahsediliyor.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Kante için hiç paragraf açmamıştım. Ruhunu meleklerden almış, formasını her şeyi bilmiş bir başka özel adam. Yüzünde sevgiden nur, ayaklarında huzur. Topu kapmak mesele değil de sonrasında tuşların üzerindeki zarif bir kuş gibi oyuna sokması ayrı bir zarafet. Rakip kale önünde az görünüyor olabilir ama bizim ülkemiz için çok fazla.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Bu maçı ligde gerçek gücüne gecikmiş bir takımın dönüşü olarak yorumlamak da mümkün. Dünkü maçın sonucu kollektif futboldan ziyade; zeka beceri ve duygunun oluşturduğu bir tasarım. Ne olursa olsun zor bir deplasmandaki böyle bir galibiyeti haftanın duvarına asarım.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

ZEKİ UZUNDURUKAN - İSMAİL KARTAL ÜNİVERSİTESİ

Lyon'u yerle bir eden Fenerbahçe'nin Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki maç başlangıcı tam anlamıyla yanardağ ordusu gibiydi. Fenerbahçe'nin tahrip gücü yüksek futbolu, çok erken bir gol getirdi sarı-lacivertlilere. Golde Oğuz Aydın'ın sol kanattan amansız bindirmesi ve verdiği pas şahaneydi, Vedat Muriç'in plasesi ise usta işiydi.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Lyon'da da bu ikilinin ortaklığı golü getirmişti. Oğuz ve Vedat, turbo motor gibi Fenerbahçe'yi sırtlıyor.

Samsunspor gözünü açtığında geriye düşmüştü. Fenerbahçe'nin golden sonraki baskısı oyun iştahı dört dörtlüktü. Fenerbahçe hem hızlı oynadı, hem de kaptırdığı topları çok çabuk geri kazandı. İlk yarıda Vedat Muriç ve Greenwood'un füzeleri karşısında Okan Kocuk kalesinde devleşti.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Samsunspor, Carlo Holse'nin boşluğunu dolduramamış. Çünkü Samsunspor'un şahdamarı konumundaydı Holse. Holse'siz Samsunspor, ne orta sahada güçlü durabildi ne de hücumda etkili olabildi.

Fenerbahçe'nin egemenliğinde geçen bir ilk yarı izledik. 10 numara pozisyonunda oynayan İrfan Can Kahveci çok koştu, savaştı.
Fenerbahçe'nin bekleri Brown ve Semedo, önde oynayan Greenwood ve Oğuz Aydın'a çok iyi destek verdi.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Özellikle Brown'ın hücuma verdiği destek çok iyiydi. Oğuz ve Brown çok iyi bir ikili oldu. Sol kanadı çok iyi işliyor Fenerbahçe'nin. İlk yarıda Ederson'a hiç iş düşmedi. Samsunspor'un ilk yarıdaki tek etkili pozisyonunda sakatlanan Fatih'in yerine giren Sekongo topa çok kötü vurdu. Bu arada Samsunspor'un gol ümidi Fatih Kaya sakatlanınca, Thorsten Fink, kulübede forveti olmayınca, bir orta saha oyuncusu olan Sekongo'yu oyuna dahil etmek zorunda kaldı.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Samsunspor defansı, Fenerbahçe'nin milyon Euro'luk ayakları karşısında çok yavaş kaldı.
Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Vedat Muriç adeta cirit attılar Samsunspor ceza sahasında.

Fenerbahçe, sezonun en etkili ilk yarısını oynadı Samsun'da. Sarılacivertlilerin geçen sezona göre çok daha güçlü bir oyunu var. İzlerken bu takım, İsmail Kartal takımı dedirtiyor insana. Oyun güçlü ve her maç daha da güzelleşen bir oyun. Futbolda artık İsmail Kartal Üniversitesi diye bir gerçek var. Felsefesi hücum olan bir üniversite bu. Fenerbahçe'nin ikinci yarı başlangıcı da muazzamdı.
Kante-İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın üçlüsünün ortaklaşa hazırladığı pozisyon, golle sonuçlandı. Hem de ne gol öyle!

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Oğuz Aydın, İrfan Can'ın pası ile soldan ceza sahasına girdi, neredeyse sıfırdan topu köşeye gönderdi. Okan Kocuk sadece seyretti bu muhteşem vuruşu! Fenerbahçe, Talisca olmadan çok daha etkili futbol oynuyor, durdurulamaz bir takıma dönüşüyor.
Dün gözler Talisca'yı hiç aramadı mesela. Talisca yoktu, Asensio yoktu ama muhteşem bir Fenerbahçe vardı sahada. Fenerbahçe'de dün gecenin etkisiz ismi Greenwood'du.

Spor yazarları Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ama onun da ilk yarıda Samsunspor kalesine iki füzesi vardı. Okan iyi çıkardı bu şutları. Samsunspor, evinde oynamasına rağmen Fenerbahçe'yi oyun olarak hiç tehdit edemedi, maçın 90 dakika hakimi Fenerbahçe idi.

Lukaku henüz hazır değil. O da oyun ritmini yakalayınca, Fenerbahçe rakip kalelere gol yağdırır. Fenerbahçe, Samsun'da hiç zorlanmadan çok kolay bir galibiyet elde ederek, lige de ağırlığını koymaya başladı.

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