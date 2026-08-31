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Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda kozlarını paylaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar da Samsunspor - Fenerbahçe mücadelesinin ardından hakem Yasin Kol'un kararlarını yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Maç öncesi çok zorlu bir karşılaşma olacak diyorlardı; fakat baktık ki Fenerbahçe güle oynaya kazandı."

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Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Üstelik bazı oyuncular Fenerbahçe'deki en yüksek seviyedeki oyunlarını oynuyorlar. Bunların başında Kante ve Guendouzi geliyor."

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Her iki kanat beki özellikle Semedo daha önceki maçlarda bazen sıkıntı yaratıyordu ama dün akşam onlar da iyi oynadı."

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Ve Vedat Muriqi… Tartışmasız vuruş tekniği ve oyun bilgisi ile tartışmasız seviyede. Soldan Oğuz getirdi, Vedat akıl dolu bir uzak köşe vuruşuyla golü yaptı. İlk yarıda öyle pozisyonlar kaçtı ki skor 4-5 olabilirdi."

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Bu tür maçlarda ikinci golü bulmak önemliydi. İkinci yarının başında onu da Oğuz Aydın buldu. Soldan mükemmel girdi. Dar açıdan tavana vurdu ve maç orada bitiverdi."

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"İddia ediyorum dört büyük arasında en iyi futbolu oynayan takım, en iyi mücadele eden ve en fazla pozisyona giren takım Fenerbahçe."

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Ve üstelik müthiş bir rotasyonları var. Vedat çok iyi oynuyor, yoruluyor çıkıyor, Lukaku girebiliyor. Oğuz Aydın, Kerem'i kesebiliyor. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün."

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Üstelik İsmail Kartal'a söylenecek şu; birçok oyuncunun çıtasını bir ayda yukarı çekebilmiş."

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları yorumladı!

"Yasin Kol, inanılmaz kötü bir maç yönetti. Vermediği sarı kartlar, çaldığı çalmadığı faullerle tam bir fiyasko."

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