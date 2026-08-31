Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? FB - BJK maçı hangi gün?
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Derbinin tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından merak ediliyor.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk büyük derbisi için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Beşiktaş, ligin 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Sezon fikstürünün açıklanmasının ardından futbolseverlerin en çok araştırdığı konuların başında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi, saati ve yayın kanalı geliyor. Futbolseverler, derbi öncesinde iki takımın form durumunun yanı sıra muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular ile maçın yayın bilgilerini de yakından takip edecek.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu fikstürüne göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 5 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin yayıncı kuruluşu beIN SPORTS 1 olacak.