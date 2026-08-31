Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? FB - BJK maçı hangi gün?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ne zaman? Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Derbinin tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverler tarafından merak ediliyor.