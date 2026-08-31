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Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Mücadelenin ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin yıldızına övgü dolu sözler söyledi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

İŞTE ÜRÜNDÜL'ÜN YAZISI...

"Lyon dönüşü zor deplasmanı Fenerbahçe hasarsız atlattı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

İlk 45 dakika mükemmele yakın bir futbol sergilediler.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

3'üncü dakikadaki Vedat'ın golünden sonra ciddi bir pozisyon zenginliği vardı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Kaçanları göz önüne alırsak devre çok farklı skorla biterdi. İkinci gol gelmeyince yorgunluğu da göz önüne alırsak zor bir ikinci yarı olabilirdi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Ama devrenin hemen başında Oğuz'un attığı golle takım tamamen rahatladı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Ondan sonra oyunu geride kabul edip aktif dinlenmeye ve alan daraltan savunma kurgusuyla istedikleri gibi idare ettiler.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Sadece 1 pozisyon verildi. O da tesadüf sonucuydu. Gelelim genel gözlemlerime; şu anda en büyük transfer kazancı Oğuz Aydın! Kendini çok iyi hazırlamış.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Bir defa top saklama özelliği olan kanat forvet olması ve futbolu bilerek oynaması en önemli avantajı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Onun bu başarısı sayesinde Brown da önemli bindirmeler yapma imkânı buluyor.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Kante ve Guendouzi alışılmış performanslarını yine hatasız sergilediler.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Takımın en vurdumduymaz ismi Greenwood'du. İsmail Kartal doğru bir zamanda onu oyundan aldı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Vedat Muriqi yalnız golcülüğü değil diğer özellikleriyle takıma büyük katkı veriyor.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Lukaku'nun zamana ihtiyacı var. Ama çok önemli bir santrfor olduğunu unutmayalım.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Dün gecenin bana göre en önemli olayı İrfan Can'ın 10 numara pozisyonunda Talisca ve Asensio'dan çok daha faydalı olmasıydı.

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