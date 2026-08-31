Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza çarpıcı eleştiri! Samsunspor maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u Vedat Muriç ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi Yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi flaş sözlerle değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)