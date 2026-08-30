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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Yaz transfer sezonunda adeta yaprak dökümü yaşanan Fenerbahçe'de son olarak Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı. Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadroda düşünmediği isimlerle tek tek vedalaşan sarı-lacivertlilerde Brezilyalı ismin yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar... |FB Spor haberleri

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda yaşanan değişim sürerken, yabancı oyuncularla ilgili transfer hareketliliği de devam ediyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANIYOR

Sarı-lacivertlilerde şu ana kadar Omar Fayed, Dominik Livakovic, Anthony Musaba, Fred, Sidiki Cherif ve Sofyan Amrabat gibi yabancı futbolcularla yollar ayrıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

TALISCA DA AYRILABİLİR

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında ayrılması beklenen bir diğer isim ise Anderson Talisca.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

TRANSFERDE YENİ GELİŞME

Brezilyalı yıldızın sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar son dönemde yeniden gündeme gelirken, transferde yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

AL-JAZIRA İLE ANLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

32 yaşındaki futbolcunun BAE ekiplerinden Al-Jazira ile anlaştığı öne sürülürken yaptığı sosyal medya paylaşımı da ses getirmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

"İNSANLAR TEK KULLANIMLIK DEĞİLDİR"

X hesabından yaptığı paylaşımda Talisca, "İnsanlar, kullanıp sonra atılmak üzere tek kullanımlık değildir." ifadelerine yer verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

Talisca'nın geleceği konusunda belirsizlik sürerken, Brezilyalı futbolcunun ardından bir başka Brezilyalı isim için de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

DIEGO CARLOS'UN GELECEĞİ GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Diego Carlos'un geleceği, kulüple yürütülen görüşmelerin ardından yeniden gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

TALİPLERİ VAR

Brezilyalı stoper için Serie A ligi ekiplerinden Como ve Parma'nın ilgisinin yanı sıra, ülkesinden de birkaç kulübün devrede olduğu belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

VASCO DA GAMA GÖRÜŞME HALİNDE

Transferde en somut görüşmeleri yürüten ekibin ise Vasco da Gama olduğu ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

SON BİR TARİH BELİRLENDİ

Brezilyalı gazeteci Leo Lacerda'nın haberine göre, Vasco da Gama ile Diego Carlos'un menajerinin, oyuncunun Fenerbahçe'deki durumunun çözülmesi için bir son tarih belirlediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

SERBEST BIRAKILMASINI İSTEYECEK

Menajerin bu hafta sonu Fenerbahçe yönetimiyle görüşerek oyuncunun bonservis bedeli ödenmeden serbest bırakılması için girişimde bulunacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

VASCO TRANSFER İÇİN UMUTLU

Tecrübeli stoperin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen, Vasco'nun transferi tamamlamak için umutlu olduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

FARKLI BİR ÖDEME PLANI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin oyuncunun ayrılığı karşılığında bonservis veya başka bir finansal talepte bulunması halinde ise farklı bir ödeme planının gündeme gelebileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

2027 YILINDA BAŞLAMASINI İSTİYORLAR

Bu durumda Vasco'nun, talep edilecek bedelin ödemelerine 2027 yılının başında başlanmasını sağlayacak garantiler sunmayı değerlendirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

DIEGO CARLOS VE VASCO ANLAŞMA SAĞLADI

Öte yandan oyuncu tarafındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Diego Carlos ile Vasco arasında maaş ve imza parası konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GİTMESİ BEKLENİYOR

Fenerbahçe ile yürütülen görüşmelerin bu hafta sonu sonuçlanması halinde oyuncunun önümüzdeki hafta Rio de Janeiro'ya gitmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih

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