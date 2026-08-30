TRANSFER HABERİ: Fenerbahçeli yıldız yeni takımıyla anlaştı! İşte İstanbul'dan ayrılacağı tarih
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Yaz transfer sezonunda adeta yaprak dökümü yaşanan Fenerbahçe'de son olarak Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı. Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle kadroda düşünmediği isimlerle tek tek vedalaşan sarı-lacivertlilerde Brezilyalı ismin yeni takımıyla anlaşmaya vardığı öne sürüldü. İşte detaylar... |FB Spor haberleri
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda yaşanan değişim sürerken, yabancı oyuncularla ilgili transfer hareketliliği de devam ediyor.