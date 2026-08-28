UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalan Fenerbahçe'ye üzücü haber kapıda. UEFA'nın, maç sonu çıkan olaylarla ilgili olarak Matteo Guendouzi'ye men cezası verebileceği aktarıldı. İşte detaylar...