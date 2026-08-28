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UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup ederek lig aşamasına kalan Fenerbahçe'ye üzücü haber kapıda. UEFA'nın, maç sonu çıkan olaylarla ilgili olarak Matteo Guendouzi'ye men cezası verebileceği aktarıldı. İşte detaylar...

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UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Devler Ligi grup aşamasına katılım hakkı kazanmıştı.

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UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

Karşılaşmaya, maçın sonucu kadar damga vuran hadise ise çıkan kavgalardı.

UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Mattéo Guendouzi'ye saldıran Lyonlu futbolcuların yanı sıra, oyuncuların tünele girmesinin ardından bir Lyon antrenörü de Fransız futbolcuya saldırdı.

UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

Yaşanan olayların ardından karşılaşma ile ilgili Fransız basınında dikkat çeken bir haber paylaşıldı.

UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

UEFA DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATABİLİR

L'Equipe'te yer alan habere göre UEFA'nın, Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın sonunda yaşanan olaylarla ilgili cuma günü disiplin soruşturması başlatabileceğini belirtti.

UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

GUENDOUZI'YE MEN CEZASI

Bu doğrultuda Guendouzi'nin, UEFA Disiplin Talimatı'nda yer alan "Oyuncuların ve yetkililerin uygunsuz davranışları" başlıklı 15. maddesi kapsamında ceza alabileceği ifade edildi.

UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

SIRALANAN İHLALLER

Söz konusu maddenin A bendinde, "1 maç men veya belirli bir süre men" cezasına yol açabilecek çok sayıda ihlal sıralanıyor. Bunlardan üçünün Guendouzi'nin davranışlarıyla örtüşebileceği değerlendiriliyor.

Bunlar,
4. madde: "Bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye hakaret etmek"
5. madde: "Sportmenlik dışı davranış"
6. madde: "Seyircileri provoke etmek" olarak sıralanıyor.

UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

LYON ANTRENÖRÜNE CEZA

Guendouzi'nin tünele gittiği sırada Fransız oyuncuya saldırıda bulunan Lyon kaleci antrenörü Antonio Ferreira da ceza riskiyle karşı karşıya kalabilir.

UEFA'dan Guendouzi ve Lyon antrenörüne men cezası kapıda! Kaç maç kaçıracak?

UEFA'nın Disiplin Talimatı'nın E bendindeki "bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye yönelik fiziksel saldırı" maddesini uygulaması halinde Ferreira'nın 3 maç men cezası alabileceği aktarılıyor.

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