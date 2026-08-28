Fenerbahçe'nin yeni transferinin geliş saati belli oldu! Kojo Peprah Oppong...
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong'un İstanbul'a geliş saati belli oldu.
Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'ten yeni transferi Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, TFF'nin 10+4 kuralına uyacak şekilde transfer çalışmalarını yürütürken, savunma hattına yapacağı takviyede mutlu sona ulaştı.
Kanarya'da, Ganalı stoperin İstanbul'a geliş saati de belli oldu. 4 yıllık sözleşme imzalanacak 22 yaşındaki oyuncu, saat 14.30'da İstanbul'da olacak.