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Fenerbahçe'nin yeni transferinin geliş saati belli oldu! Kojo Peprah Oppong...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong'un İstanbul'a geliş saati belli oldu.

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Fenerbahçe'nin yeni transferinin geliş saati belli oldu! Kojo Peprah Oppong...

Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'ten yeni transferi Kojo Peprah Oppong'u renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, TFF'nin 10+4 kuralına uyacak şekilde transfer çalışmalarını yürütürken, savunma hattına yapacağı takviyede mutlu sona ulaştı.

Kanarya'da, Ganalı stoperin İstanbul'a geliş saati de belli oldu. 4 yıllık sözleşme imzalanacak 22 yaşındaki oyuncu, saat 14.30'da İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferinin geliş saati belli oldu! Kojo Peprah Oppong... - 1

Kojo Peprah Oppong Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

#Fenerbahçe #Nice #TFF
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