FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Roma ile anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun transferi sağlık kontrollerinde yaşanan sorun nedeniyle iptal olurken, 25 yaşındaki oyuncu için yeni bir talip ortaya çıktı. | FB Spor haberleri