CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Roma ile anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun transferi sağlık kontrollerinde yaşanan sorun nedeniyle iptal olurken, 25 yaşındaki oyuncu için yeni bir talip ortaya çıktı. | FB Spor haberleri

Giriş Tarihi:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 10+4 kuralı nedeniyle kadrosundaki yabancılarla yollarını bir bir ayırıyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Fred, Sidiki Cherif, Omar Fayed, Anthony Musaba ve Dominik Livakovic ile vedalaşan sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin de satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Roma'yla anlaşmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

18 MİLYON EUROYA GİDİYORDU

Hollandalı savunmacının satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiralanması konusunda anlaşmaya varılırken, opsiyon bedelinin 18 milyon euro olduğu belirtilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Söz konusu maddenin ise Oosterwolde'nin Roma formasıyla 20. kez en az 45 dakika süre alması halinde zorunlu hale geleceği aktarılmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

ROMA ÖNCESİ VEDA ETMİŞTİ

Oosterwolde, Roma transferi için İstanbul'dan ayrılmadan önce Fenerbahçe'ye veda etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

"KARAR BANA AİT DEĞİL"

A Spor'a konuşan Hollandalı futbolcu, sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği dönemden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek ayrılık kararının kendisine ait olmadığını söylemişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

"GİTMEM YÖNÜNDE KARAR VERİLDİ"

Oosterwolde, "Ben bir yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Şimdi kariyerimde yeni bir adım atacağım. Böyle bir fırsat karşıma çıktığı için mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

TRANSFER İPTAL OLDU

Ancak sağlık kontrolü için Roma'ya giden Oosterwolde'nin transferi, yapılan ek kontrollerin ardından son anda iptal oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

FENERBAHÇE'YE GERİ DÖNECEĞİ DUYURULDU

Fabrizio Romano, sağlık kontrolleri sonrası tarafların transfer görüşmelerine devam etmediğini ve oyuncunun Fenerbahçe'ye geri döneceğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

BİR TRANSFER İHTİMALİ DAHA

Roma'yla yapılan anlaşmanın suya düşmesinin ardından Jayden Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

PSV'NİN DE GÜNDEMİNDE

Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'ın PSV muhabiri Rik Elfrink, deneyimli savunmacının PSV'nin de gündemine geldiğini açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Hollandalı gazeteci, Oosterwolde'nin Roma'nın gündemine gelmeden birkaç hafta önce PSV tarafından da transfer seçeneğinin değerlendirildiğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Eredivisie ekibinin transfer için hamle yapıp yapmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

SILDILLIA SATILIRSA...

Hollanda devinde ayrılığı gündemde olan savunmacılardan Kiliann Sildillia'nın Köln'e transferinin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...

Hem sağ bek hem de stoper bölgesinde forma giyen Sildillia'yı satması sonrası PSV, Oosterwolde için hamle yapabilir.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Fenerbahçe'den Rashford bombası!
Sonraki Haber
Fenerbahçe'den Rashford bombası!