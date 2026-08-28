FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde için bir transfer ihtimali daha! Roma’ya gidişinin iptali sonrası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Roma ile anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcunun transferi sağlık kontrollerinde yaşanan sorun nedeniyle iptal olurken, 25 yaşındaki oyuncu için yeni bir talip ortaya çıktı. | FB Spor haberleri
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Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, 10+4 kuralı nedeniyle kadrosundaki yabancılarla yollarını bir bir ayırıyor.
Fred, Sidiki Cherif, Omar Fayed, Anthony Musaba ve Dominik Livakovic ile vedalaşan sarı-lacivertliler, Jayden Oosterwolde'nin de satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Roma'yla anlaşmıştı.