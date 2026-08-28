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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Kojo Peprah Oppong...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertli kulüple imzaları atmak ve sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Kojo Peprah Oppong...

Fenerbahçe transferde bir ismi daha kadrosuna katıyor. Son olarak Ganalı futbolcu Kojo Peprah Oppong, sarı-lacivertlilere imza atmak adına İstanbul'a geldi.

22 yaşındaki oyuncunun ilk görüntüleri A Spor'da...

F.Bahçe'nin yeni transferi Kojo Peprah Oppong İstanbul'a geldi

KOJO PEPRAH OPPONG KİMDİR?

Kojo Peprah Oppong futbola ülkesi Gana'nın De Visser takımında başladı. Ardından İsveç'in Norrköping takımına transfer oldu. Buradan da bir başka İsveç ekibi Sundsvall için forma terletti.

Genç stoper, 2025 yazında gösterdiği başarılı performansla Fransa'nın Nice takımına transfer oldu.

#Fenerbahçe
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