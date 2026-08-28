Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması için çalışmalar devam ediyor. Transfer dönemi sona ermeden çok sayıda isimle vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerde beklenen bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)