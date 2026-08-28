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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de yapılacak takviyelerin yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle yolların ayrılması için çalışmalar devam ediyor. Transfer dönemi sona ermeden çok sayıda isimle vedalaşması beklenen sarı-lacivertlilerde beklenen bir ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalarak 18 yıl sonra Devler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda sahne alacak olan sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Fenerbahçe, Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Oppong ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Manchester United forması giyen Marcus Rashford için İngiltere'ye giden Fenerbahçe'de yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcularda merak ediliyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

4 Eylül'de sona erecek yaz transfer döneminden önce kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmayı planlayan sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha yolda...

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

CENGİZ ÜNDER ARCA ÇORUM FK YOLCUSU

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre; Cengiz Ünder, Süper Lig'in yeni ekibi Arca Corum FK'ya transfer oluyor.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Sarı-lacivertliler, Çorum ekibiyle maaş paylaşımı konusunda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık! Süper Lig ekibine transfer oluyor

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe formasıyla herhangi bir resmi maçta görev almadı.

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