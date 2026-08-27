47'de Vedat Muriç'in şutunda Fenerbahçe penaltı bekledi ancak Niakhate'nın sağ kolu bedene yakın kapanan destek kol konumunda devam kararı doğru. Hakem sahada penaltı verse de vermese de VAR karışamaz. 71'de Athekame Lyon'un golü öncesi Brown'a net faul yaparak topu alıyor bu seviye hakemler bunu nasıl sahada çözemez. VAR müdahalesi yed. 2 dakika seyretti. Bu kadar tecrübeye rağmen sahada güçlü bir hakem profili yoktu.
EMRE BOL - ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN
Açıkça söylemek gerekirse çok korktuğum bir karşılaşmaydı. Asensio ve Kerem'in yokluğunda İsmail Kartal'ın hangi oyuncularla sahaya çıkacağını merak ediyordum. Ama hoca öyle bir Oğuz Aydın hamlesi yaptı ki resmen şapkadan tavşan çıkardı. Oğuz ilk yarıda Kante'yle beraber muhteşem performans gösterdi. Ya Vedat'a ne demeli? Resmen top bizdeyken santrfor, rakipteyken stoper gibi oynadı. Lukaku acaba böyle bir performansı nasıl kesecek?
Talisca dışında herkesin ya mükemmel oynadığını ya da mükemmel mücadele ettiğini söyleyelim. İkinci yarı Fransız ekibinin öne çıkmasıyla geçiş oyununa geçtik. Geçişlerde hem Greenwood'la hem de Oğuz'la pozisyonlarda bulduk. Lakin çok kolay harcadık. Fenerbahçe, Lyon'a göre daha yaşlı bir takım. Zaten oyunun sonlarına doğru fiziksel olarak iyice düştük.
Lyon'un golünden sonra gereksiz yere panik yapmadık ama bu anlarda çok pozisyon verdik. İşte bunun için geçişte yakaladıklarımızı atmalıydık. Ederson'u da es geçmeyelim. Kurtardıklarıyla Şampiyonlar Ligine giriş biletini cebe attık. 18... Yazıyla on sekiz yıl sonra... Fenerbahçe yeniden Şampiyonlar Ligi'nde... Allah'a şükürler olsun. İsmail Kartal yaptığı değişiklerle tam puan aldı.
HAKKI YALÇIN - AŞK YENİLMEZ!
Dün gece Fransa'dan sarı lacivertli bir direniş ordusu geçti. Fenerbahçeli futbolcular "aşk yenilmez" dedi. Özlemin kaç yıllık olmasının önemi yok, böyle görkemli bir sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın keyfi de başka. Herkes birbirine benzeyince galibiyetin adı zafer oluyor. Herkes formasının hakkını verince gece de onların hakkını veriyor.
Fenerbahçe dün gece fiziksel ve taktiksel olarak kazanmaya uyarlanmıştı. "Canlı bağlantı" 60'ıncı dakikaya kadar hiç aksamadı. Rakibin kendi alanından çıkış hızına karşılık, ilk tedbir orta alanda alınmıştı, ardından kademeli savunma. Forvet hattının açılımı da harikaydı. Paylaşılan duyguların futbolda anlam bulmasının belgesiydi atılan goller. Kendine güvenle takipçilik arasındaki bağların nasıl sanata dönüştüğünün de harika görüntüleri. Atılan goller kadar, kurtardığı toplarla maçın kaderine en çok etki yapan isimlerinden biri de kaleci Ederson'du. Muhteşem oynadı.
İkinci yarıda Lyon'un golü gelince kısa süreli bir travma yaşandı. Fenerbahçe forvetinin rakip savunmaya hiç baskı yapmadığı dakikalarda, Lyon'un orta alanda boy göstermesini izledik. Yüreğimizin ağzımıza geldiği dakikalar da oldu. Lyon'un incelemeye alınan ve iptal edilen iki pozisyonu var. O pozisyonları incelemeye gerek bile yok, üstelik Muriç'in verilmeyen penaltısı da hakemin sabıkası olarak gecenin utancı.
En çok Oğuz'un kaçırdığı net pozisyona takıldım ama çok iyi niyetli bir delikanlı için ayrıntılara kafa yormanın anlamı yok. Fenerbahçe'nin gösterdiği muhteşem mücadeleyi, arkadaşlık bağlarını ve kazanma duygusunu ayakta alkışladım. Her türlü şartta 'Lyon'dan bu turu almadan gitmem' diyenlere saygılarımı sundum.
Bu sezon özel olmak Fenerbahçe'nin futbol yasası. Fenerbahçe taraftarı için de harika bir futbol sineması. Çok daha özel filmler için herkes yerini alsın. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın haritasını buldu, şimdi hazineyi de bulacak. Bu güç ve kudret onlarda mevcut. Dün gecenin bütün dillerde tercümesi buydu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - F.BAHÇE AİT OLDUĞU LİGDE!
Fenerbahçe, Lyon'u yenip 17 sezon sonra (18 yıl sonra) Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırırken; her futbolcusunun formasından yılların özleminin teri aktı. Helal olsun Fenerbahçeli futbolculara. Tarih böyle yazılır işte! Ederson'dan Vedat Muriç'e kadar sahadaki tüm sarı-lacivertli oyuncular, Groupama Stadı'nın zeminine bir destanın ayak izlerini bıraktı. Maça harika başlayan temsilcimiz, art arda bulduğu iki güzel golle Lyon tribünlerinin ve Fonseca'nın öğrencilerinin direncini kırdı. Maç boyunca savunmayı da hücumu da müthiş yapan bir Fenerbahçe vardı sahada.
Tolisso, Fofana ve Openda'nın pas bağlantılarını çok iyi kestik. Lyon'un silahlarını susturunca ilk yarıda güle oynaya iki gol bulan bir Fenerbahçe vardı sahada. İlk golde Vedat Muriç'in topa hükmedişi gerçekten jeneriklikti. Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın'ın da bu goldeki şahane asistini unutmamak lazım. Brown'un golü de tam bir santrfor vuruşuydu. Savunmamızın önünde oynayan Kante ve Guendouzi hem süpürücü, hem de iz sürücü gibi mücadele etti. Ake ve Skriniar da Lyon hücumcularına göz açtırmadı.
Lyon'un ikinci yarıda üzerimize gelip, skor üretmek için baskı kuracağını biliyorduk. Öyle de oldu zaten. Ama bu bölümde oyunu soğutup, çok iyi savunma yapmaya devam ettik. Bu arada hızlı geçişlerle Lyon kalesinde Oğuz Aydın; Guendouzi ve Vedat ile gollük pozisyonlar yakaladık. Lyon ümitsizce yaptığı hücumlardan sadece bir gol çıkarabildi. Kalecimiz Ederson maç genelinde pantervari kurtarışlar yaptı. Harikasın Ederson!