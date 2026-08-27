Spor yazarları Lyon-Fenerbahçe maçını yorumladı: Özel olmak Fenerbahçe'nin futbol yasası!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'da Lyon'u 2-1 mağlup eden turu geçen taraf oldu. Groupama Stadı'nda oynanan mücadelede önemli bir galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Karşılaşma sonrası spor yazarları, Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki performansını çarpıcı ifadelerle yorumladı. İşte o yazılar... (FB Spor haberleri)