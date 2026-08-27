Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Hücum hattına bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Bahoya ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)