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Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Hücum hattına bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki kanat oyuncusu Bahoya ile ilgilendiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Trendyol Süper Lig'de yaz döneminin dikkat çeken ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Sarı-lacivertliler, TFF'nin 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda listesinde yer alan isimler ve kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Hücum hattına takviyede bulunmaya devam edecek Kadıköy ekibinde, son olarak gündeme sürpriz bir isim geldi.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'un 21 yaşındaki genç oyuncusu Jean-Matteo Bahoya için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Fransız futbolcunu aynı zamanda Premier Lig ekipleri tarafından da takip edildiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Asıl mevki sol kanat olan Bahoya, on numara ve santrfor olarak da görev alabiliyor.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Fransız futbolunun gelecek vadeden isimlerinden Jean-Matteo Bahoya'nun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Futbola ülkesinin takımlarından Angers'in altyapısında başlayan Bahoya, 2024 yılının Ocak ayında 8 milyon euro karşılığında Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.

Fenerbahçe'den U23 transferi! Hücum hattında tam bir joker

Genç kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Bundesliga'da 27 maçta 1.330 dakika forma giyerken 3 gol/4 asist katkısı sundu.

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