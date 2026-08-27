Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!
Temsilcimiz Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Karşılaşma sonrası Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin tur gecesini yorumladı.
ÖMER ÜRÜNDÜL-TAKIM OYNADI ZAFERE ULAŞTI
Fenerbahçe dün gece deplasmanda tarihi bir galibiyet alarak 18 yıllık hasreti giderdi. İlk yarı taktik olarak ve oyunun kontrolü olarak her şey Fenerbahçe'nin lehineydi. Rakibe etkili atak ve hücum şansı vermediler.
Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın ve arkadan yine çok iyi oynayan Brown'ın destekleriyle sol kulvar çok iyi çalıştı. Üst üste iki gol geldi. Bu çok büyük bir avantajdı. Zaten rakip de kendini bir türlü toparlayamıyordu.