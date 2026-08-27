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Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

Temsilcimiz Fenerbahçe, Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon'u 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Karşılaşma sonrası Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin tur gecesini yorumladı.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

ÖMER ÜRÜNDÜL-TAKIM OYNADI ZAFERE ULAŞTI

Fenerbahçe dün gece deplasmanda tarihi bir galibiyet alarak 18 yıllık hasreti giderdi. İlk yarı taktik olarak ve oyunun kontrolü olarak her şey Fenerbahçe'nin lehineydi. Rakibe etkili atak ve hücum şansı vermediler.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

Gecenin en başarılı isimlerinden Oğuz Aydın ve arkadan yine çok iyi oynayan Brown'ın destekleriyle sol kulvar çok iyi çalıştı. Üst üste iki gol geldi. Bu çok büyük bir avantajdı. Zaten rakip de kendini bir türlü toparlayamıyordu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

İkinci devre çok kritikti. Fenerbahçe yine dengeli başladı. Bilhassa Oğuz'la da çok net bir üçüncü gol fırsatı kaçtı. Sonrasında Lyon'un golü geldi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

İki farklı öndeyken bilhassa zorlu deplasmanlarda bir gol yemek rakibi ateşliyor, seni de zora sokuyor. Neyse ki onların ağlara giden bir vuruşu kıl payı auta takıldı. Sonrada hakemin hatasıyla attıkları gol VAR'dan döndü.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

Bu maçtaki en büyük şans bana göre uzatma bölümünde rakibin maçın en net pozisyonunu kaçırmasıydı. Şimdi gelelim genel gözlemlerime; Oğuz'unen büyük özelliği top tutabilen bir kanat forveti olması. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun en büyük eksikliği burada.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

Vedat Muriqi tam hazır olmamasına rağmen müthiş bir mücadele sergiledi. Kritik golün dışında da oynadığı sürede hep oyunun içinde vardı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

Kante ve Guendouzi alışılmış biçimde iyi görev yaptılar. Bana göre İsmail Kartal'ın devre arasında İsmail Yüksek-Talisca değişikliğini yapması gerekirdi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe'nin tur gecesi için yorum: Bir takım bir futbolcuya endeksli olmaz!

Bir önemli konu da her zaman vurguluyorum,bir takım hiçbir zamanbir futbolcuya endeksli olmaz. İşte herkesin göklere çıkardığı Asensio oynamadı ama takım oynadı ve zafere ulaştı.

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