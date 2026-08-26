UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmek için mücadele eden Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Lyon'a konuk oluyor. İstanbul'daki ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, Fransa'da tur biletini almak için sahada. Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan kritik müsabakayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-27 sezonunun lig aşamasına kalacak son takımlar belli oluyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Lyon'a konuk oldu. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu nedenle iki takım da Fransa'daki rövanşa tur şansını koruyarak sahaya çıktı. Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, play-off turunda Lyon'u elemesi halinde 2026-27 sezonunda Şampiyonlar Ligi lig aşamasında mücadele edecek. Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Lyon: Greif, Niles, Kluivert, Niakhate, Abner, Tessmann, Morton, Tolisso, Nuamah, Openda, Fofana

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz, Greenwood, Muriç

LYON - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon - Fenerbahçe maçı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de başladı.

LYON - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin, Lyon deplasmanında oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanıyor.

LYON-FENERBAHÇE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

LYON - FENERBAHÇE İLK MAÇ KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ile Lyon arasında İstanbul'da oynanan play-off turu ilk maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fransız temsilcisi Lyon, karşılaşmada Lois Openda ile öne geçerken Fenerbahçe bu gole Mason Greenwood ile karşılık verdi. Böylece eşleşmede avantaj sağlayan taraf çıkmadı ve tur kararı Fransa'daki rövanşa kaldı.

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İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOOOLLL! Vedat Muriç! Temsilcimiz Fenerbahçe, Lyon deplasmanında 1-0 önde! ⚽️ pic.twitter.com/wpnDb8kmO4 — TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026