Fenerbahçe, Lyon karşısında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 20. dakikasında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)