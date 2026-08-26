Fenerbahçe, Lyon karşısında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 20. dakikasında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon ile kozlarını paylaştı.
Sarı lacivertliler mücadelenin 20. dakikasında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı. 25 yaşındaki oyuncu kullandığı korner atışında topu direkt kaleye gönderdi. Ancak milli futbolcunun vuruşu direğe takıldı.
İŞTE O POZİSYON:
Oğuz Aydın'ın olimpiyat golü denemesi direğe takıldı! 😮 pic.twitter.com/FtytDj4LsU— TRT Spor (@trtspor) August 26, 2026