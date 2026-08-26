CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe, Lyon karşısında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaştı. Sarı lacivertliler maçın 20. dakikasında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı. İşte o anlar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Lyon karşısında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Lyon ile kozlarını paylaştı.

Sarı lacivertliler mücadelenin 20. dakikasında Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı. 25 yaşındaki oyuncu kullandığı korner atışında topu direkt kaleye gönderdi. Ancak milli futbolcunun vuruşu direğe takıldı.

İŞTE O POZİSYON:

#FB Spor Haberi #TRT Spor #Lyon #Fenerbahçe #Oğuz Aydın
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Lyon-F.Bahçe | CANLI
Sonraki Haber
Lyon-F.Bahçe | CANLI