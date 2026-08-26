Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Final maçımız. 18 yılın hasretine son vermek istediğimizi oyuncularla konuştuk. Sonunda Şampiyonlar Ligi'ne girebilmemiz, taraftarımızı ve ülkemizi mutlu edecek. Ülke puanı için de önemli. Burada devam etmemiz, ligde şampiyonluk için de bize çok katkı sağlayacak. Maddi ve manevi olarak çok büyük anlamı var. Oyuncularımızla birlikte en iyisini yapmak için sahada olacağız."