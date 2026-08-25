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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan flaş TFF sözleri! "Erteleme istedik ama kabul edilmedi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, "Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan flaş TFF sözleri! "Erteleme istedik ama kabul edilmedi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak rövanş maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Kartal, Lyon ile oynanan ilk maç öncesi ligdeki Gençlerbirliği müsabakasının ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını ancak bu talebin olumlu karşılanmadığını ifade etti.

İŞTE O SÖZLER:

"Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız."

İsmail Kartal'dan flaş TFF sözleri!

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