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Fenerbahçe kafilesi Lyon'a geldi! Başkan Aziz Yıldırım...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi. Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe kafilesi Lyon'a geldi! Başkan Aziz Yıldırım...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Lyon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında Fenerbahçe için geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti.

Sarı-lacivertli kafile, kendisini bekleyen 3 otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

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