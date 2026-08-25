Fenerbahçe kafilesi Lyon'a geldi! Başkan Aziz Yıldırım...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi. Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)