İsmail Kartal'dan flaş TFF sözleri!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon ile oynanacak rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kartal, "Gençlerbirliği maçında biz de rotasyon yaptık, milli oyuncular oynadı. 12 pozisyona girdik, 2 penaltımız verilmedi. Biz 2,5 gün sonra maça çıktık, Lyon 7 gün sonra maça çıktı. Lyon yarınki maça da daha dinlenerek çıkacak. Biz TFF'den erteleme istedik ama kabul edilmedi. Biz mağdur olduk. Buna bakmayacağız, önümüze bakacağız." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)