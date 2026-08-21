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Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip, transferde sürpriz bir hamle yaptı ve eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Transfer döneminde Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi süper starlarla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde bir bomba daha patlatacak.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise; eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu...

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Fenerbahçe, Olympique Lyon'u eleyip Devler Ligi'nin lig aşamasına kalırsa; Archie Brown'la yollarını ayıracak ve sol beki Levent Mercan'la birlikte milli futbolcuya emanet edecek.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA

Gelen bilgilere göre; Sarı-lacivertli kurmaylar hem Ferdi Kadıoğlu'yla hem de kulübü Brighton'la ilk teması kurdu.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama düşünülüyor.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

2018 yılında Hollanda temsilcisi Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla toplam 204 karşılaşmada görev yapmış ve bu maçlarda 18 gol, 22 asistlik katkı sağlamıştı. Ferdi, 2024'te 30 milyon euroya Brighton'a gitmişti.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ

İlk kez 2022 yılında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Ferdi Kadıoğlu, şu ana kadar milli takımda 32 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Özellikle Romanya karşısında attığı gol Dünya Kupası'nın kapısını aralamıştı.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

42 MAÇA ÇIKTI

Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve toplam 3 bin 515 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Sezon içerisinde Chelsea karşısında 1 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, sezonu 7 sarı kartla tamamladı.

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