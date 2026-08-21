Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip, transferde sürpriz bir hamle yaptı ve eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Transfer döneminde Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi süper starlarla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne kalınması halinde bir bomba daha patlatacak.
Sarı-lacivertlilerin hedefindeki isim ise; eski yıldızı Ferdi Kadıoğlu...
Fenerbahçe, Olympique Lyon'u eleyip Devler Ligi'nin lig aşamasına kalırsa; Archie Brown'la yollarını ayıracak ve sol beki Levent Mercan'la birlikte milli futbolcuya emanet edecek.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA
Gelen bilgilere göre; Sarı-lacivertli kurmaylar hem Ferdi Kadıoğlu'yla hem de kulübü Brighton'la ilk teması kurdu.
İngiliz ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonuyla kiralama düşünülüyor.
2018 yılında Hollanda temsilcisi Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli formayla toplam 204 karşılaşmada görev yapmış ve bu maçlarda 18 gol, 22 asistlik katkı sağlamıştı. Ferdi, 2024'te 30 milyon euroya Brighton'a gitmişti.
MİLLİ TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ
İlk kez 2022 yılında ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Ferdi Kadıoğlu, şu ana kadar milli takımda 32 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.
Özellikle Romanya karşısında attığı gol Dünya Kupası'nın kapısını aralamıştı.
42 MAÇA ÇIKTI
Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve toplam 3 bin 515 dakika sahada kaldı.
Sezon içerisinde Chelsea karşısında 1 gol kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, sezonu 7 sarı kartla tamamladı.