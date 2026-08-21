Fenerbahçe'den eski yıldızına kanca! Transferde Şampiyonlar Ligi detayı

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli ekip, transferde sürpriz bir hamle yaptı ve eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)