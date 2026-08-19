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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Anthony Musaba Norwich City'ye kiralandı!

Fenerbahçe Kulübü, Anthony Musaba'nın İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Anthony Musaba Norwich City'ye kiralandı!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın 1 yıllığına İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Anthony Musaba'nın 1 yıllık kiralık transferi konusunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza başarılı bir sezon dileriz" ifadelerine yer verildi.

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