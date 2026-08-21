Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi
Kadrodaki yabancı oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sıra yerli oyunculara geldi. Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör İsmail Kartal kadroda düşünülmeyen isimlerin biletini kesti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor.
Kadrosundaki şişkinliği azaltmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde ilk olarak Fred'le yollarını ayırdı. Brezilyalı oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Fred'in ardından ise önce Sidiki Cherif, sonrasında da Anthony Musaba, takıma veda etti ve iki futbolcu da İngiltere'nin yolunu tuttu.
Cherif Coventy'ye, Musaba da Norwich'e imza attı.
Bu isimlerin ardından Mısırlı stoper Omar Fayed'le de vedalaşıldı. Genç oyuncu, İtalyan ekibi Frosinone'ye imza attı. 4 yabancının ardından gözler yerli isimlere döndü.
Fotomaç'ın haberine göre yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le görüşerek, 'kulüp bulun' talimatını verdi.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan iki oyuncunun da kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU
Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Cengiz Ünder'e eski kulübü Başakşehir talip oldu... Boz-baykuşların kısa süre içinde bu transferi olumlu şekilde sonuçlandırması bekleniyor.
EYÜP VE KASIMPAŞA İSTİYOR
Çağlar Söyüncü'ye de İstanbul'dan talipler var... Tecrübeli stoper için Kasımpaşa ve Eyüpspor nabız yokladı. Çağlar hangi kulübü kabul ederse; Fenerbahçe gidişine izin verecek.
CENGİZ'İN BORCU BİTMEDİ
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 2023 yaz transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. KAP'a yapılan açıklamada, bu miktarın 4 sene içerisinde ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Şu an takımdan gönderilmek istenen Cengiz Ünder'in Marsilya'ya bonservis ödemesi halen bitmedi.