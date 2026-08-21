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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Kadrodaki yabancı oyuncularla yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sıra yerli oyunculara geldi. Sarı-lacivertli ekipte Teknik Direktör İsmail Kartal kadroda düşünülmeyen isimlerin biletini kesti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Fenerbahçe'de yaprak dökümü devam ediyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Kadrosundaki şişkinliği azaltmak isteyen Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde ilk olarak Fred'le yollarını ayırdı. Brezilyalı oyuncuyla yapılan görüşmelerin ardından sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Fred'in ardından ise önce Sidiki Cherif, sonrasında da Anthony Musaba, takıma veda etti ve iki futbolcu da İngiltere'nin yolunu tuttu.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Cherif Coventy'ye, Musaba da Norwich'e imza attı.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Bu isimlerin ardından Mısırlı stoper Omar Fayed'le de vedalaşıldı. Genç oyuncu, İtalyan ekibi Frosinone'ye imza attı. 4 yabancının ardından gözler yerli isimlere döndü.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Fotomaç'ın haberine göre yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le görüşerek, 'kulüp bulun' talimatını verdi.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak beklentileri karşılayamayan iki oyuncunun da kısa süre içinde ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

RAMS BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

Fenerbahçe'de gönderilmek istenen Cengiz Ünder'e eski kulübü Başakşehir talip oldu... Boz-baykuşların kısa süre içinde bu transferi olumlu şekilde sonuçlandırması bekleniyor.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

EYÜP VE KASIMPAŞA İSTİYOR

Çağlar Söyüncü'ye de İstanbul'dan talipler var... Tecrübeli stoper için Kasımpaşa ve Eyüpspor nabız yokladı. Çağlar hangi kulübü kabul ederse; Fenerbahçe gidişine izin verecek.

Fenerbahçe'de çifte ayrılık! O isimlerin bileti kesildi

CENGİZ'İN BORCU BİTMEDİ

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i Marsilya'dan 2023 yaz transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. KAP'a yapılan açıklamada, bu miktarın 4 sene içerisinde ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Şu an takımdan gönderilmek istenen Cengiz Ünder'in Marsilya'ya bonservis ödemesi halen bitmedi.

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