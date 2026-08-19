Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan flaş açıklamalar: 2 yılın ardından evime döneceğim!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli formayla ilk kez süre alan Romelu Lukaku, transfer süreci ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ilk kez forma giydi. Belçikalı golcü, ülkesi basınına maçın ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.
"2 YILIN ARDINDAN EVE DÖNECEĞİM"
"Bir sezonluk sözleşme imzaladım ve bir sezon daha uzatma opsiyonum var. Umarım bu iki yılı tamamlayabilirim, ardından eve döneceğim.
"HER ZAMAN DEVAM ETMEK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM"
Yakında yeniden formuma kavuşacağım. Her zaman 2030'a kadar, milli takımda da devam etmek istediğimi söyledim. Sonrasında benim için futbol bitecek. 40 yaşına kadar futbol oynayabilen birçok oyuncu var. Bu tamamen bir zihniyet meselesi.
"ARTIK GERİ DÖNDÜM"
Sürekli başkalarının düşüncelerini dinlerseniz mutsuz olursunuz. Ben ise kendime iyi bakıyorum. Artık geri döndüm." dedi.
"NAPOLI'DEN AYRILMAMIN SEBEBİ..."
Geçtiğimiz sezonla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Lukaku, "Neden ayrılmayı seçtim? Bazı şeyler duydum ve bazı kararlar alındı... Hepsi bu.
"AYRILMAK DAHA İYİ OLDU"
Eğer böyle olması gerekiyorsa, benim için ayrılmak daha iyi oldu. Formda olmadığım yönündeki iddia ise tamamen yanlış.
"BENİ SABOTE ETMEK İÇİN BÖYLE SÖYLEDİLER"
Muhtemelen İtalya'da beni sabote etmek için böyle söylediler. Oynamaya yüzde 100 hazırım." sözlerini sarf etti.