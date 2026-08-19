Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'dan flaş açıklamalar: 2 yılın ardından evime döneceğim!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertli formayla ilk kez süre alan Romelu Lukaku, transfer süreci ve geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.