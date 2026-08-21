Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Barcelona'nın Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic için yaptığı teklifin sarı-lacivertliler tarafından kabul etti. Katalan devinin Hırvat kaleci için transfer planı da ortaya çıktı. İşte transferde tüm detaylar...