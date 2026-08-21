FENERBAHÇE TEKLİFİ KABUL ETTİ!
Sarı-lacivertli kulübün bu teklifi kabul ettiği ve tarafların transfer konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.
BARCELONA'DAN LIVAKOVIC İÇİN FARKLI PLAN
Barcelona'nın Hırvat kaleciyle ilgili planının yalnızca transferi tamamlamakla sınırlı olmadığı belirtildi.
Katalan yönetiminin, Livakovic'i kadrosuna kattıktan sonra bir sezon daha kiralık olarak başka bir takımda oynatmayı planladığı ifade edildi. Barcelona, 31 yaşındaki kalecinin düzenli forma giyerek maç ritmini korumasını ve Katalan ekibine hazır şekilde dönmesini hedefliyor.
SZCZESNY'NİN YERİNE LIVAKOVIC
Barcelona'nın kaleci transferinde erken davranmasının arkasında ise Wojciech Szczesny'nin sözleşme durumu bulunuyor.