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Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Barcelona'nın Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic için yaptığı teklifin sarı-lacivertliler tarafından kabul etti. Katalan devinin Hırvat kaleci için transfer planı da ortaya çıktı. İşte transferde tüm detaylar...

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Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

İspanya La Liga devi Barcelona, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını şimdiden sürdürüyor.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Katalan ekibinin kaleci rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Fenerbahçe forması giyen Dominik Livakovic transferinde önemli aşama kaydetti.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Barcelona, Hırvat kaleci için Fenerbahçe'ye resmi teklif sundu.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

FENERBAHÇE TEKLİFİ KABUL ETTİ!

Sarı-lacivertli kulübün bu teklifi kabul ettiği ve tarafların transfer konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Transferin resmi evrak ve sözleşme işlemlerinin tamamlanmasının ardından duyurulması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Planlarda herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde deneyimli kaleci, 2027 yılında Barcelona'nın futbolcusu olacak. Katalan ekibinin Livakovic transferi için şimdiden harekete geçmesinin ise dikkat çeken bir nedeni bulunuyor.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

BARCELONA'DAN LIVAKOVIC İÇİN FARKLI PLAN

Barcelona'nın Hırvat kaleciyle ilgili planının yalnızca transferi tamamlamakla sınırlı olmadığı belirtildi.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Katalan yönetiminin, Livakovic'i kadrosuna kattıktan sonra bir sezon daha kiralık olarak başka bir takımda oynatmayı planladığı ifade edildi. Barcelona, 31 yaşındaki kalecinin düzenli forma giyerek maç ritmini korumasını ve Katalan ekibine hazır şekilde dönmesini hedefliyor.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Bu plan doğrultusunda Livakovic'in transfer işlemleri tamamlanacak, ardından 2026-27 sezonunda kiralık olarak başka bir takımda forma giymesi sağlanacak. Hırvat kalecinin sonraki yaz Barcelona'ya dönerek A takım kadrosuna dahil edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

SZCZESNY'NİN YERİNE LIVAKOVIC

Barcelona'nın kaleci transferinde erken davranmasının arkasında ise Wojciech Szczesny'nin sözleşme durumu bulunuyor.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Polonyalı kalecinin kontratının son yılına girmesi nedeniyle Barcelona yönetiminin gelecek sezon için şimdiden alternatif arayışına başladığı aktarıldı.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

Katalan ekibinin Livakovic'i, önümüzdeki dönem Joan Garcia ile birlikte kaleci rotasyonunda görev yapabilecek güvenilir bir seçenek olarak değerlendirdiği belirtildi.

Fenerbahçe ve Barcelona Livakovic için anlaştı! İşte Kanarya'nın kazanacağı para

İŞTE F.BAHÇE'NİN KAZANACAĞI PARA!

Barcelona'nın 4 milyon euroluk teklifinin Fenerbahçe tarafından kabul edildiği belirtildi. Ödeme 2 milyon euro peşin 2 milyon euro bonus şeklinde gerçekleştirilecek.

#Dominik Livakovic #Fenerbahçe #Barcelona #Fabrizio Romano #İspanya La Liga
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