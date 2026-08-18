Fenerbahçe’den Lyon maçı öncesi dikkat çeken paylaşım
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik mücadele öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kalma mücadelesi veren Fenerbahçe, Lyon karşılaşması için artık geri sayıma geçti. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maç heyecanını artırdı.
Sarı lacivertlilerin yaptığı paylaşımda; "Bu akşam siz sahada, biz tribünde… Tek ses, tek hedef! Haydi Fenerbahçe!" mesajına yer verildi.
Temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turunun ilk maçında Lyon'u sahasında konuk edecek. Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde önemli bir adım atmayı hedefliyor.
İŞTE O PAYLAŞIM
Bu akşam siz sahada, biz tribünde… Tek ses, tek hedef! Haydi Fenerbahçe! 💛💙 #FBvOL pic.twitter.com/hiWV59SAPI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 18, 2026