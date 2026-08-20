Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz transfer! Lukaku'nun vatandaşı geliyor

Orta saha bölgesine bir transfer daha yapmayı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler, Romelu Lukaku'nun vatandaşı olan o ismin transferi için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)