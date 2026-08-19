Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmesi! Jayden Oosterwolde...

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'ye İtalya'dan talip çıktı. Serie A ekibi Roma'nın transfer için devreye girdiği belirtilirken, oyuncunun da İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde hakkında dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre İtalyan ekibi Roma, Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi, Hollandalı savunmacı için kulübün beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verecek. Serie A'da forma giyme fikrine sıcak bakan Oosterwolde'nin de transfere olumlu yaklaştığı belirtildi.