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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maç 1-1 sona ererken, sarı-lacivertliler Fransız takımlarına karşı 26. maçında 8. beraberliğini aldı. Maç sonrası Fotomaç gazetesi yazarları, Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki oyununu ve alınan sonucu köşelerinde değerlendirdi. (FB Spor haberleri)

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Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

ZEKİ UZUNDURUKAN - BU OYUN YETMEZ

Fenerbahçe'nin Lyon ile eşleştiği günden beri Tolisso ve Openda uyarısı yaptık durduk! 'Bu adamlar tehlikeli, aman dikkat' dedik. Lyon bu ikili ile birlikte ilk yarıda o kadar kolay bir gol buldu ki... Tolisso ortaladı; Lois Openda kısa boyuna rağmen Guendouzi ve Skriniar arasından kafayı vurdu; bir anda buz kestik. İlk yarıda Lyon'un hızına cevap veremedik. İkili mücadelelerde zayıf kaldık. Kerem, Talisca ve Vedat Muriç çok etkisizdi. Muriç ne hava topu alabildi, ne de ikili mücadele kazanabildi. İlk yarıda net bir pozisyon da yakaladı ama çok kötü bir kafa vuruşu yaptı.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

İkinci yarıya adeta golle başladık. Greenwood sağ kanattan çalımlarla Lyon ceza sahasına girdi ve harika bir vuruşla topu doksana taktı. Kadıköy'de tribünleri dolduran taraftarlar, bu golle coşup takımı müthiş bir şekilde ateşlemeye başladı. Skora denge geldikten sonra Fenerbahçe galibiyet golü için rakip kaleye yüklenirken, Lyon kendi bildiği oyunu oynamaya devam etti. Oyun disiplininden kopmadılar, panik de yapmadılar Fonseca'nın öğrencileri. Biz ise oyunun sadece hücum tarafında vardık. Oysa oyun iki yönlüdür, hücum kadar savunma da önemlidir.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

İkinci yarıda iki takımın da birer şutu direkten döndü. İsmail Kartal, oyunun son bölümünde bütün silahlarını (Asensio ve Lukaku) sahaya sürdü. Evimizdeki maçı kazanmamız gerekirdi. Böyle iki ayaklı tur maçlarında ilk müsabakadaki sonuç çok önemlidir. Avantajı kapan takım Lyon oldu. Fransa'da işimiz zor ama imkansız değil. Fenerbahçe, Lyon'dan daha kaliteli ve güçlü bir takım. Hızlı oynarsak, savaşırsak, savunmada hata yapmazsak biz bu turu geçeriz.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

MUSTAFA ÇULCU - JABLANOVSKI BAŞARILIYDI

Fenerbahçe, rakibe önde baskı yerine, kontrollü ve güvenli oyunu tercih ederek başladı. Lyon topu ikinci bölgeye taşıdığı anda Fenerbahçe, baskıya başlayarak kaptığı toplarla savunma arkasına ve arasına girmeye çalıştı. Vedat derine gelip top aldı. Bu da hücum gücünü zayıflattı.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Buna rağmen Vedat golü bulacak pozisyonlar yakaladı ama olmadı. Rakip, katı savunma yapmıyor ama sahayı iyi parselliyor. Çabuk çıkıp ön bölgede etkili oldular. Semedo'nun kanadından çok geldiler. Openda, Fofana ve Tolisso boş bırakılmaya gelmiyor.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Pas sayısını artırdıkları dakikalarda golü buldular. Fenerbahçe, ikinci yarıya sahanın en iyisi Greenwood'un nefis golüyle başladı. Özgüveni ve moralleri yükselten bu gol sonrası daha etkili olan Fenerbahçe'nin atakları arttı. Ancak savunma öne çıkmakta geç kalınca takımın boyu uzuyor. Asensio, Nene ve Lukaku hamleleri ile topa daha çok sahip olmayı ara pas, şut ile golü hedefledi. Bir top direkten döndü. Skriniar hamlelerde geç kalınca faul yapmak zorunda kalıyor, gereksiz sarı kart gördü. Daha dikkatli olmalı. Fenerbahçe zorlanacak ama bu takımı eleyecek güce sahip.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Sven Jablanovski 36 yaşında elit kategoride... Almanların F.Zwayer, T.Steiler, D.Siebert gibi öncü hakemlerinin yaşları ilerleyince UEFA, Lablanovski'yi öne sürüp geleceğe hazırlıyor. Çok tecrübeli olmasa da güven duyduğu bu hakeme turun en zor maçını verdi. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar ve kalecinin ceza alanı dışında el ile oynadı beklentilerinde devam kararları doğru. Sertliğe izin vermedi. Gerektiği yerde sahneye çıktı oyunu disipline etti, sonra kayboldu. Başarılı oldu.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

EMRE BOL - FAVORİ DEĞİLİZ

Bu sezon için Fenerbahçe'nin kalibresini daha iyi göreceğimiz bir maçtı. Zira Lyon ekibi güçlü ve zorlu bir takım. Ben İsmail Kartal'ın Talisca'nın yerine Asensio ile başlamasını beklerdim. Çünkü Asensio bağlantı oyununu daha iyi yapabilirdi. İlk yarıda sadece 10 dakikalık baskımız vardı. Böylesi önem derecesi yüksek maçlarda 10 dakikalık oyun yetmez. Tolisso ve Fofana'yı savunmakta zorlandık.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Talisca'nın oyunun hiçbir anında etkili olamaması, Muriç'in orta sahaya kadar gelip hem pas trafiğine katılması hem de adam kovalamak zorunda kalması 3. bölgenin verimini oldukça düşürdü. İkinci yarıya Greenwood'un harika golüyle başladık. Zaten ondan beklediğimiz böyle cesur oynaması değil mi? Geriye ya da yan pas yapmak yerine rakibin üzerine gidince daha etkili oluyor. Biraz cesaret…

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Kerem-Nene, Talisca-Asensio değişikliği oyunun ibresini Fenerbahçe lehine değiştirdi. Özellikle Nene'nin patlamalı oyunu, Lyon savunmasının dengesini bozdu. Kerem'den daha iyi performans gösterdiğini söylemek gerek. Lukaku kısa süreli de olsa şans buldu. Bundan sonra kadroya girer diye tahmin ediyorum. Açıkça söylemek gerekirse beraberlik Lyon'un işine yaradı. Fenerbahçe'nin İstanbul'da tur için gerekli skoru alması gerekiyordu. Fransa'da işimiz zor olacak ama imkansız değil. Daha çok koşmalı, daha çok mücadele etmeliyiz. Artık Lyon favori, Fenerbahçe sürpriz. Kusura bakmayın.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

ENDER BİLGİN - GALİBİYET YOK; UMUT VAR

Şampiyonlar Ligi müziğinin nağmeleri Kadıköy'de yankılanırken, Fenerbahçe taraftarı muhteşem görüntüsüyle Lyon'a korku salıyordu. Fenerbahçe dinamik ve coşkulu başladı. Lyon sonraki dakikalarda deplasman tedirginliğini üzerinden attı. İlk yarım saat geçilirken Vedat'ın kafa vuruşu dışında tehlikemiz yoktu.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Oyun, hücum üretkenliği arıyor akla kenarda oturan Asensio geliyordu. İlk yarının son bölümünde Lyon daha rahat pas yapmaya başlamıştı. 40'ta Openda tribünlerin tüylerini diken diken eden golü atınca "eyvah" dedik. İlk yarı biterken Semedo ve Greenwood bölgesi elle tutulur tek tarafımızdı. Vedat hazır görünmüyor, Kerem yine vasatı aşamıyor, Talisca üretemiyordu.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

İkinci yarıya Greenwood'un füzesi ile başladık. Olması gerektiği gibi tempoyu yükselttik. Yükselttik ama bu arada rakibe yine rahat pas yapma imkanı tanıyınca kale direğimiz imdada yetişti. Ardından mücadele yine denge oyununa döndü. Son 20 dakikaya girilirken tribünler İsmail Kartal'dan önce Asensio'ya ihtiyaç olduğunu anlamış, İspanyol yıldız için tezahürat yapıyordu.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Asensio ile birlikte oyuna son bölümde dahil olan Nene sert şutuyla direği sarstığında üzülmemek elde değildi. 1-1'lik skor tur için yeter mi emin değilim. Her şeye rağmen Fenerbahçe için kötü bir sınav olmadı. Hele Gençlerbirliği mağlubiyetinden sonra... Ancak bu seviye için giderilmesi gereken bazı eksikler olduğu da gerçek. Unutmadan, Alman hakem deplasman takımı için "şeker" gibiydi. Bu konularda daha etkili lobi yapmak lazım!

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

HAKKI YALÇIN - ATEŞTEN HALKA

Çok önemli bir sınavın ilk perdesinde Lyon istediğini aldı, biz de istediğini verdik. Korkak sayılmazdık ama yeteri kadar cesur değildik. Bana sorarsanız Fenerbahçeli futbolcular geceyi yaşamadı. Kollektif ve estetik olarak farklı bir anlayışa sahip olan Lyon'u yenebilmek için meseleyi orta alanda çözmek gerekirdi ama olmadı. Talisca ve Kerem'in ikinci yarının başında oyundan alınması gerekirdi. Hele sahte faule yataklık etmekten başka bir şey yapmayan Talisca için Asensio'nun o kadar uzun süre kenarda bekletilmesi bir intihar.

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Futbol böyle bir şey, kendinde eksik olanı sen fark etmiyorsan rakibin fark eder. Kendinde fazla olanı sonuca yansıtmıyorsan, bunun bedelini birileri öder! Şu anda her şey veresiye işlediği için hesaplar askıda!

Spor yazarlarından Fenerbahçe-Olympique Lyon maçı yorumları: Talisca için Asensio'nun beklemesi...

Maçın başında Lyon'un istediği gibi oynayan bir Fenerbahçe. Sözde oyunun kontrolü Fenerbahçe'de ama kontrolsüz bir futbol ve tedirginlik de Fenerbahçe'de. "Kendi alanında top gezdirmenin modası geçtiyse, Fenerbahçe rakip alana daha hızlı geçmeli" diye düşündüm ama rakip kale önünde, yaptırım gücü yüksek bir anlayış hakim olmadığı içindir ki, bir örnek pozisyonlarla rakibini rahatsız etmenin bir getirisi de olmadı. Sistem tersine işlerken Lyon'un golü geldi. Yenilen golde topa sırtını dönen Skriniar'a iyi bakılsın. Bu adama gözü gibi bakanlar özellikle baksın, çünkü bu pozisyonların arkası sağlam önü açık!

#Talisca #Kerem #İsmail Kartal #Olympique Lyon #Asensio #Lyon #Guendouzi #Skriniar
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