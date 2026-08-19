Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri
Fenerbahçe ile Olimpik Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki beraberliği Fransız basınında geniş yer bulurken, Mason Greenwood'un performansı övgü aldı. Kerem Aktürkoğlu ise sergilediği oyun nedeniyle sert ifadelerle eleştirildi.
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon yenişemedi.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon maçını mercek altına aldı.
Mason Greenwood'un performansı övülürken, Kerem Aktürkoğlu için kullanılan ifadeler dikkat çekti.
'BERABERE KALMAKLA YETİNMEK ZORUNDA'
L'Equipe'te yer alan haberde, "Olimpik Lyon, Fenerbahçe ile berabere kalmakla yetinmek zorunda" başlığı kullanıldı.
L'Equipe'in haberinin ayrıntılarında, "Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun gürültüsü arasında alınan beraberlik, Lyon için o kadar da kötü bir sonuç gibi görünmeyebilir" ifadeleri kullanıldı.
'GREENWOOD SİHRİNİ SERGİLEDİ'
Mason Greenwood'un attığı gole dair L'Equipe, "Eski Marsilya oyuncusu Mason Greenwood sihrini sergiledi" ifadelerine yer verdi.
Foot Mercato'nun haberinde Fenerbahçe'nin kadrosuna parantez açıldı ve kadroda Ederson, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, Kante, Muriç ve Greenwood gibi isimlerin yer aldığı hatırlatıldı.
'DEĞERLİ BİR BERABERLİK'
Foot Mercato'nun haberinde, "İstanbul'un ateşli atmosferinde Olimpik Lyon, değerli bir beraberlik elde etmeyi başardı" ifadelerine yer verildi.
Foot Mercato'nun haberinde Kerem Aktürkoğlu'nun performansı için, "Hayalet gibiydi. Türk oyuncunun ilk yarıdaki performansını tanımlayacak bir başka kelime yok" denildi.
Foot Mercato'da yer alan futbolcu analizinde Mason Greenwood ile ilgili, "Şüphesiz Fenerbahçe'nin kahramanıydı" denildi.