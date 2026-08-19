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Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki beraberliği Fransız basınında geniş yer bulurken, Mason Greenwood'un performansı övgü aldı. Kerem Aktürkoğlu ise sergilediği oyun nedeniyle sert ifadelerle eleştirildi.

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Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Olimpik Lyon yenişemedi.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

Fransız basını, Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon maçını mercek altına aldı.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

Mason Greenwood'un performansı övülürken, Kerem Aktürkoğlu için kullanılan ifadeler dikkat çekti.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

'BERABERE KALMAKLA YETİNMEK ZORUNDA'

L'Equipe'te yer alan haberde, "Olimpik Lyon, Fenerbahçe ile berabere kalmakla yetinmek zorunda" başlığı kullanıldı.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

L'Equipe'in haberinin ayrıntılarında, "Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun gürültüsü arasında alınan beraberlik, Lyon için o kadar da kötü bir sonuç gibi görünmeyebilir" ifadeleri kullanıldı.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

'GREENWOOD SİHRİNİ SERGİLEDİ'

Mason Greenwood'un attığı gole dair L'Equipe, "Eski Marsilya oyuncusu Mason Greenwood sihrini sergiledi" ifadelerine yer verdi.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

Foot Mercato'nun haberinde Fenerbahçe'nin kadrosuna parantez açıldı ve kadroda Ederson, Skriniar, Ake, Semedo, Guendouzi, Kante, Muriç ve Greenwood gibi isimlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

'DEĞERLİ BİR BERABERLİK'

Foot Mercato'nun haberinde, "İstanbul'un ateşli atmosferinde Olimpik Lyon, değerli bir beraberlik elde etmeyi başardı" ifadelerine yer verildi.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

Foot Mercato'nun haberinde Kerem Aktürkoğlu'nun performansı için, "Hayalet gibiydi. Türk oyuncunun ilk yarıdaki performansını tanımlayacak bir başka kelime yok" denildi.

Fransız basınından Mason Greenwood’a övgü, Kerem Aktürkoğlu'na sert eleştiri

Foot Mercato'da yer alan futbolcu analizinde Mason Greenwood ile ilgili, "Şüphesiz Fenerbahçe'nin kahramanıydı" denildi.

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