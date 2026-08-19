Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kaldı ve tur umutlarını Fransa'ya bıraktı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerler değerlendirdi.
ÖMER ÜRÜNDÜL-RÖVANŞ KOLAY OLMAYACAK AMA...
Fenerbahçe evindeki avantajı kullanamadı. İş rövanşa kaldı. Lyon çok güçlü bir takım değil ama Fenerbahçe'nin bundan evvel oynadıkları takımların da birhayli üstünde.
En önemli iki özellikleri var. Oturmuş bir sisteme sahipler ve de fizik açıdan takım olarak iyi durumdalar. Böyle bir rakip karşısında tabii ki oyuna devamlı hükmedebilmek, pozisyon zenginliği bulmak zordu.