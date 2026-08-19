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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kaldı ve tur umutlarını Fransa'ya bıraktı. Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, mücadeleyi dikkat çeken ifadelerler değerlendirdi.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

ÖMER ÜRÜNDÜL-RÖVANŞ KOLAY OLMAYACAK AMA...

Fenerbahçe evindeki avantajı kullanamadı. İş rövanşa kaldı. Lyon çok güçlü bir takım değil ama Fenerbahçe'nin bundan evvel oynadıkları takımların da birhayli üstünde.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

En önemli iki özellikleri var. Oturmuş bir sisteme sahipler ve de fizik açıdan takım olarak iyi durumdalar. Böyle bir rakip karşısında tabii ki oyuna devamlı hükmedebilmek, pozisyon zenginliği bulmak zordu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

İlk devre F.Bahçe pozisyon açısından yetersiz, mücadele acısından iyiydi. Ama devrenin sonlarına doğru yenen gol, işleri iyice zora sokmuştu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

İkinci yarının başında Greenwood'un mükemmel golü, maçın havasını değiştirdi. Hücumda ilk yarıya oranla daha etkili oldular. Ama bu, yeterli bir etkinlikte değildi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

İlerleyen bölümde İsmail Kartal'dan hamleler geldi. Eleştireceğim konu, Lukaku'yu bir 10 dakika önce oyuna alması gerekirdi. Muriqi tam hazır olmamasına rağmen beklediğimden daha iyiydi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

Talisca oynadığı sürece verimli değildi. Çünkü fiziki gücü günümüz futboluna uygun değil. İşte bunu Lyon karşısında da gördük. Onun yerine giren Asensio da tahmin ettiğim gibi bir varlık gösteremedi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe-Lyon maçı yorumu: Lukaku'yu 10 dakika önce almalıydı!

Takımın en iyi oyuncuları ağır yük çeken Kante-Guendouzi ikilisiyle, çok dikkatli oynayan Ake idi. Greenwood yorulana kadar kalitesini gösterdi. Rövanş kolay olmayacak ama Şampiyonlar Ligi ümidi devam ediyor.

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