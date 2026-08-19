TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Sarı lacivertlilerin dev transfer için İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, transferde vites yükseltti... Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi süper starların ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü İnter'le önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.
Fotomaç'ın haberine göre, transferden sorumlu Oğuz Çetin ile futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in birkaç gün içinde İtalya'ya geçeceği ve Hakan Çalhanoğlu için İnter ile masaya oturacağı belirtildi.
BAŞKAN DEVREYE GİRDİ Sarı-lacivertliler, daha önce Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euroya kadar çıkmış ancak İtalyan ekibi, 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis istemişti.
Bu görüşmede sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Hedef; yapılacak bu görüşmede transferi tamamlamak ve bir hafta içinde Hakan'ı İstanbul'a getirip, imzayı attırmak.
32 yaşındaki orta saha için Başkan Aziz Yıldırım'ın da bizzat devreye girdiği ve Hakan Çalhanoğlu ile görüşeceği vurgulandı. Tecrbeli futbolcunun transferinin gerçekleştirilmesi halinde, Hakan için görkemli bir imza töreni de düzenlenecek.
MİLLİ TAKIMDA 108 MAÇ Hakan Çalhanoğlu, 2013 yılında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Milli forma altında şu ana kadar 108 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 22 gol atarken, ay-yıldızlıların kaptanlığına kadar da yükseldi.
KAPTAN OLACAK Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na takımın ikinci kaptanlığını da verecek. Milan Skriniar'ın ardından tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerde pazubendi takan isim olacak.
5 SEZONDUR INTER'DE Hakan Çalhanoğlu, 2021-22 sezonu yaz transfer döneminde Milan'dan İnter'e bedelsiz olarak gitti. Milli oyuncu, 5 sezonda 212 maça çıkarken, 50 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.
4-3-3'E GEÇİLECEK Teknik direktör İsmail Kartal, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer edilmesi halinde saha içi dizilimini de değiştire- cek. Kartal, 4-2-3-1'den 4-3-3'e geçe- cek. On numaralı sistem yerine iki 8'li orta saha düzenine geçecek.
SKRİNİAR VE LUKAKU'YLA OYNADI Hakan Çalhanoğlu, İnter'de Milan Skriniar ve Romelu Lukaku ile birlikte forma giydi. Milli oyuncu, yeniden eski takım arkadaşlarıyla buluşacak.