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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Sarı lacivertlilerin dev transfer için İtalya'ya çıkarma yapacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Fenerbahçe, transferde vites yükseltti... Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku gibi süper starların ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü İnter'le önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Fotomaç'ın haberine göre, transferden sorumlu Oğuz Çetin ile futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in birkaç gün içinde İtalya'ya geçeceği ve Hakan Çalhanoğlu için İnter ile masaya oturacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

BAŞKAN DEVREYE GİRDİ
Sarı-lacivertliler, daha önce Hakan Çalhanoğlu için 15 milyon euroya kadar çıkmış ancak İtalyan ekibi, 20 milyon euronun üzerinde bir bonservis istemişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

Bu görüşmede sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Hedef; yapılacak bu görüşmede transferi tamamlamak ve bir hafta içinde Hakan'ı İstanbul'a getirip, imzayı attırmak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

32 yaşındaki orta saha için Başkan Aziz Yıldırım'ın da bizzat devreye girdiği ve Hakan Çalhanoğlu ile görüşeceği vurgulandı. Tecrbeli futbolcunun transferinin gerçekleştirilmesi halinde, Hakan için görkemli bir imza töreni de düzenlenecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

MİLLİ TAKIMDA 108 MAÇ
Hakan Çalhanoğlu, 2013 yılında ilk kez A Milli Takım formasını giydi. Milli forma altında şu ana kadar 108 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 22 gol atarken, ay-yıldızlıların kaptanlığına kadar da yükseldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

KAPTAN OLACAK
Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na takımın ikinci kaptanlığını da verecek. Milan Skriniar'ın ardından tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerde pazubendi takan isim olacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

5 SEZONDUR INTER'DE
Hakan Çalhanoğlu, 2021-22 sezonu yaz transfer döneminde Milan'dan İnter'e bedelsiz olarak gitti. Milli oyuncu, 5 sezonda 212 maça çıkarken, 50 gol ve 39 asistlik performans ortaya koydu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

4-3-3'E GEÇİLECEK
Teknik direktör İsmail Kartal, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer edilmesi halinde saha içi dizilimini de değiştire- cek. Kartal, 4-2-3-1'den 4-3-3'e geçe- cek. On numaralı sistem yerine iki 8'li orta saha düzenine geçecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası! Yönetim İtalya'ya gidiyor

SKRİNİAR VE LUKAKU'YLA OYNADI
Hakan Çalhanoğlu, İnter'de Milan Skriniar ve Romelu Lukaku ile birlikte forma giydi. Milli oyuncu, yeniden eski takım arkadaşlarıyla buluşacak.

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