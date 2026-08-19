Lyon Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanş için Fransa'ya gidecek. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalma mücadelesinde oynayacağı Lyon Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayın kanalı belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşması için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalabilmek adına kritik bir mücadele veren sarı-lacivertliler, İstanbul'daki ilk maçta Fransız temsilcisiyle 1-1 berabere kaldı. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk bölümde Lyon kalesinde tehlikeler oluşturdu. Ancak oyunun ilerleyen bölümünde Lyon topa daha fazla sahip oldu. Fransız temsilcisi, 40. dakikada Openda'nın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe ise 47. dakikada Mason Greenwood'un golüyle skoru eşitledi. Golün ardından üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertliler, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi play-off turundaki eşleşmenin kaderi Fransa'da oynanacak rövanş karşılaşmasına kaldı. Peki Fenerbahçe Lyon rövanş maçı ne zaman? Lyon Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar...

FENERBAHÇE LYON RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü oynanacak. Eşleşmenin ikinci maçı Fransa'da, Lyon'un sahasında gerçekleştirilecek. İlk karşılaşmanın 1-1 sona ermesi nedeniyle iki takım da rövanşa tur şansını koruyarak çıkacak.

LYON FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Lyon Fenerbahçe rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de futbolseverlerle buluşacak.

LYON FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki Şampiyonlar Ligi play-off rövanşının Türkiye'deki yayın bilgileri resmi olarak takip ediliyor. İlk maçın Türkiye yayıncısı TRT 1 ve tabii olmuştu. Rövanş karşılaşması için yayıncı kurluş bilgisi kesinleştiğinde, haberimizde güncel yayın bilgisine yer verilecek.

LYON FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ile Lyon arasındaki rövanş karşılaşması Fransa'daki Groupama Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE LYON İLK MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk karşılaşma İstanbul'da oynandı. Fenerbahçe ile Lyon arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Lyon adına Openda 40. dakikada golü kaydederken, Fenerbahçe'nin beraberlik golü 47. dakikada Mason Greenwood'dan geldi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla birlikte turu geçecek takım Fransa'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

FENERBAHÇE LYON RÖVANŞ MAÇINDA TUR İÇİN HANGİ SONUÇ GEREKİYOR?

İlk maçın 1-1 sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin rövanşta alacağı galibiyet, sarı-lacivertlileri tur atlayan taraf yapacak. Fenerbahçe kazanırsa sarı-lacivertliler turu geçerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselir. Lyon kazanırsa Fransız temsilcisi turu geçer.

Rövanş berabere biterse iki maçın toplam skorunun eşit olması halinde uzatma oynanır. Eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması durumunda turu geçen takım penaltı atışlarıyla belirlenir. Dolayısıyla Fenerbahçe için Fransa'daki mücadele, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalma yolunda kritik önem taşıyor.