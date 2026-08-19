UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile Lyon arasındaki ilk maç 1-1 sona erdi. Gözler 26 Ağustos'ta Fransa'da oynanacak rövanşa çevrilirken, sarı-lacivertlilerin kazanması, kaybetmesi veya berabere kalması halinde ortaya çıkacak senaryolar merak ediliyor. İşte Fenerbahçe Lyon eşleşmesinde tüm ihtimaller!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı ve tur şansını Fransa'da oynanacak rövanşa bıraktı. Chobani Stadyumu'nda oynanan ilk karşılaşmada Lyon, Lois Openda'nın 40. dakikadaki golüyle öne geçerken Fenerbahçe ikinci yarının başında Mason Greenwood ile eşitliği sağladı. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. Şimdi sarı-lacivertli taraftarların gündeminde "Fenerbahçe Lyon rövanş maçını kaybederse ne olur?", "Fenerbahçe Lyon'u yenerse ne olur?", "Fenerbahçe Lyon'u elerse Şampiyonlar Ligi'ne kalır mı?" soruları bulunuyor. Fenerbahçe ile Lyon arasındaki rövanş karşılaşması 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Eşleşmenin kazananı UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.

FENERBAHÇE LYON RÖVANŞ MAÇINI KAZANIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe, Lyon karşısında rövanş maçını kazanması halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunu geçecek ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk maçın 1-1 tamamlanması nedeniyle Fenerbahçe'nin rövanşta alacağı herhangi bir galibiyet, toplam skorda sarı-lacivertli ekibin üstünlüğünü sağlayacak.

Örneğin:

Fenerbahçe 1-0 kazanırsa: Toplam skor Fenerbahçe lehine 2-1 olur.

Toplam skor Fenerbahçe lehine 2-1 olur. Fenerbahçe 2-1 kazanırsa: Toplam skor 3-2 Fenerbahçe lehine olur.

Toplam skor 3-2 Fenerbahçe lehine olur. Fenerbahçe 3-0 kazanırsa: Toplam skor 4-1 Fenerbahçe lehine olur.

Bu senaryoların tamamında Fenerbahçe tur atlar ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselir.

FENERBAHÇE LYON RÖVANŞ MAÇINI KAYBEDERSE NE OLUR?

Fenerbahçe'nin Fransa'daki rövanşı kaybetmesi halinde Lyon turu geçen taraf olacak. Örneğin Fenerbahçe rövanşta 1-0, 2-1 veya 3-1 mağlup olursa iki maç sonunda toplam skor Lyon lehine oluşacak ve Fransız ekibi Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.

Ancak Fenerbahçe'nin Lyon'a elenmesi, Avrupa kupalarından tamamen eleneceği anlamına gelmiyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek. Bu nedenle Lyon karşısında alınacak olumsuz sonuç, sarı-lacivertlilerin Avrupa macerasının sona ermesi anlamına gelmeyecek.

FENERBAHÇE LYON RÖVANŞINDA BERABERE KALIRSA NE OLUR?

İlk maçın 1-1 bitmesinin ardından rövanşın da beraberlikle tamamlanması halinde toplam skor eşitlenecek.

Örneğin:

0-0

1-1

2-2

3-3

gibi skorlar, iki maç sonunda eşitliği koruyacak.

Bu durumda eşleşmenin galibi normal sürenin ardından oynanacak uzatma bölümünde belirlenecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa turu geçen takım penaltı atışlarıyla belli olacak. Burada önemli nokta, deplasman golü kuralının uygulanmaması. Dolayısıyla Lyon'un İstanbul'daki 1-1'lik maçta attığı gol, rövanşta eşitlik halinde Lyon'a otomatik bir avantaj sağlamıyor.

FENERBAHÇE LYON'A ELENİRSE AVRUPA'DAN ELENECEK Mİ?

Fenerbahçe'nin Lyon'a play-off turunda elenmesi halinde Şampiyonlar Ligi macerası sona erecek ancak sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etmeye devam edecek. Bu nedenle Lyon eşleşmesi Fenerbahçe açısından Şampiyonlar Ligi'ne katılım bakımından kritik önem taşısa da, rövanşın kaybedilmesi Avrupa kupalarına tamamen veda anlamına gelmiyor.

FENERBAHÇE LYON'U ELERSE NE OLACAK?

Fenerbahçe iki maç sonunda Lyon'dan daha fazla gol atarak eşleşmeyi kazanırsa Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalacak. Play-off turu, Şampiyonlar Ligi lig aşamasından önceki son aşama olduğu için Lyon'un elenmesinin ardından Fenerbahçe'nin bir başka eleme turu oynaması gerekmeyecek.

FENERBAHÇE LYON RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Lyon rövanşı 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.