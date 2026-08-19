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Manuel Pellegrini Amrabat'ta ısrarcı! Yunan devi de Faslı yıldız için devrede

Yeni yabancı kuralı çerçevesinde kadrodaki birçok isimle yolları ayırması beklenen Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Faslı yıldızı geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna katan Real Betis'te teknik direktör Manuel Pellegrini'nin yeniden transfer edilmesini istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Sarı-lacivertlilerde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddiaları ile gündeme gelen Sofyan Amrabat hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Real Betis, Fenerbahçe'de kadro planlamasında yer almayan Sofyan Amrabat'ı renklerine katmak için harekete geçti.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

El Chiringuito'da yer alan habere göre; teknik direktör Manuel Pellegrini, geçen sezon sarı lacivertli takımdan kiralanan Faslı orta sahayı yeniden kadrosunda görmeyi arzu ediyor.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Real Betis'in transferde önceliği forvet pozisyonuna verdiği, kadroda Dani Ceballos'a yer açmayı planladığı ancak Pellegrini'nin Amrabat'ın geri dönmesini ve bu sorunun çözülmesini istediği belirtildi.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

1 KEZ AĞLARI SALLADI

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kiralık olarak gittiği yeşil beyazlı ekipte 23 maçta forma şansı bulurken, 1 kez ağları havalandırdı.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen deneyimli Amrabat'ın, Fenerbahçe ile iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Fotomaç'ın haberine göre, Yunanistan'ın köklü kulübü Olympiakos da Amrabat'ın durumunu yakından takip ediyor.

Real Betis Teknik Direktörü Pellegrini'den flaş Amrabat talebi! Fenerbahçe'de ayrılık...

Tecrübeli 6 numara, Samandıra Tesisleri'nde bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyor.

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