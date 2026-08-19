Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de kadroda yer açmak adına takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, yolların ayrılması gündemde olan genç futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yurt içi ve yurt dışından 5 kulübün, Fenerbahçeli isme talip olduğu ve oyuncu için bonservis teklifinin yapıldığı öne sürüldü. (FB Spor haberleri)
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Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun mesai devam ediyor.
Kadrosunda 40 futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, 24 yabancı oyuncusundan en az 10 tanesiyle yollarını ayırma veya Süper Lig listesine yazdıramama durumuyla karşı karşıya.