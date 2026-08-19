CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de kadroda yer açmak adına takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, yolların ayrılması gündemde olan genç futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yurt içi ve yurt dışından 5 kulübün, Fenerbahçeli isme talip olduğu ve oyuncu için bonservis teklifinin yapıldığı öne sürüldü. (FB Spor haberleri)

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
KAĞAN SOYTORUN KAĞAN SOYTORUN
Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular için de yoğun mesai devam ediyor.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Kadrosunda 40 futbolcu bulunan sarı-lacivertliler, 24 yabancı oyuncusundan en az 10 tanesiyle yollarını ayırma veya Süper Lig listesine yazdıramama durumuyla karşı karşıya.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

TAKIMDAN AYRILMALARI BEKLENİYOR

Dominik Livakovic, Diego Carlos, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Ognjen Mimovic, Sofyan Amrabat gibi kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşması beklenen Fenerbahçe'de, yönetim bir yandan da genç oyuncuların geleceğiyle ilgili kararlar almaya çalışıyor.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

KİRALIK VEYA BONSERVİS

Kadroda oluşan yoğunluk nedeniyle bazı futbolcuların kiralık olarak gönderilmesi, bazı isimlerle ise bonservisleri üzerinden yolların ayrılması gündemde.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Teknik heyetin planları dışında kalan oyuncular için gelen teklifler değerlendirmeye alınırken, yönetim de kadroda yer açmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

GENÇ OYUNCULARIN DURUMU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULUYOR

Sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon kadro planlamasında genç oyuncuların durumunu da göz önünde bulunduruyor.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen genç isimlerden biri için ise transfer piyasasında hareketlilik olduğu öğrenildi.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

O İSİM EMRE DEMİR

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Emre Demir için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

5 KULÜP TALİP OLDU

Rudy Galetti'nin haberine göre, 22 yaşındaki futbolcuya 5 kulüp talip oldu.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

YURT DIŞINDAN 4, YURT İÇİNDEN 1 TALİBİ VAR

CSKA Sofya, Dinamo Zagreb, Red Bull Salzburg ve Lugano gibi yurt dışından takımların yanı sıra, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'un da Emre Demir'i kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

400 BİN EUROLUK TEKLİF

Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın genç oyuncunun bonservisi için 400 bin euroluk teklif sunduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

İSTANBUL'A GELMEYE HAZIRLANIYORLAR

Corendon Alanyaspor'un da Emre Demir için somut bir girişimde bulunduğu aktarılırken, İsviçre ekibi Lugano'nun ise transfer görüşmeleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelmeye hazırlandığı kaydedildi.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

BARCELONA'YA GİTMİŞTİ

Kariyerine Kayserispor'da başlayan Emre Demir, gösterdiği performansın ardından Barcelona tarafından gelecek vadeden bir oyuncu olarak kadroya katılmıştı.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Daha sonra Türkiye'ye dönen genç futbolcu, 2022/23 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Samsunspor ve Ümraniyespor'a kiralanan Demir, geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor formasıyla kiralık olarak geçirmişti.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Fransızlardan Greenwood’a övgü, Kerem'e sert eleştiri
Sonraki Haber
Fransızlardan Greenwood’a övgü, Kerem'e sert eleştiri