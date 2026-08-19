Fenerbahçeli isme 5 talip birden! Büyük umutlarla transfer edilmişti

Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de kadroda yer açmak adına takımdan ayrılacak oyuncular ile ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, yolların ayrılması gündemde olan genç futbolcu hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Yurt içi ve yurt dışından 5 kulübün, Fenerbahçeli isme talip olduğu ve oyuncu için bonservis teklifinin yapıldığı öne sürüldü. (FB Spor haberleri)