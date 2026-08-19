Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in transferi için Coventry City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Sidiki Cherif'in transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Coventry City ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki futbolcuya teşekkür edilirken kariyerinin yeni döneminde başarı dileğinde bulunuldu:

"Teşekkürler Sidiki Cherif

Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır.

Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz.

Yolun açık olsun Sidiki Cherif. 💛💙

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Sidiki Cherif, böylece Fenerbahçe'den ayrılarak kariyerine Coventry City'de devam edecek. Transferin mali detaylarına ilişkin ise sarı-lacivertli kulüp tarafından herhangi bir bilgi paylaşılmadı.



FENERBAHÇE KARNESİ



Sidiki Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.



COVENTRY CITY TRANSFERİ DUYURDU

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