F.Bahçe'ye Diego Carlos müjdesi! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi gündemde olan Diego Carlos ile Parma ilgileniyor. İtalyan kulübü, Brezilyalı savunmacı için kiralama teklifini iletti.

Fenerbahçe'de takımdan gönderilmesi gündemde olan Diego Carlos için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezonu Serie A ekiplerinden Como'da geçiren Brezilyalı stopere, İtalyan kulübü Parma talip oldu. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Parma, 32 yaşındaki stoperin maaşının yüzde 70'ini karşılamaya hazır. Fenerbahçe yönetiminin ise Diego Carlos'u mümkün olan en düşük zararla kadrodan göndermeyi hedeflediği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin Parma'nın teklifini değerlendirerek transferin şartlarını netleştirmesi bekleniyor.