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Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Fenerbahçe'de genç futbolcu Sidiki Cherif ile ilgili yaşanan gelişme sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü. Cherif'in performansıyla Fenerbahçe'ye önemli bir kazanç kapısı oluşturması bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Sarı-lacivertlilerde saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde oldukça sıcak gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Fenerbahçe'de son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Sidiki Cherif'in Türkiye macerası sona erdi.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Kendisine ödenen yüksek rakama rağmen beklentileri karşılayamayan ve taraftarın tepkisini çeken genç golcü, Premier Lig'in yeni takımlarından Coventry City'e transfer oldu.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Sabah'ın haberine göre; İngiliz ekibi, Gineli forvet için sarılacivertlilere 24.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Anlaşmada, Fenerbahçe lehine sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Kanarya, Cherif için Angers'e 4 milyon Euro kiralama, 18 milyon Euro da bonservis bedeli olmak üzere toplamda 22 milyon Euro ödemişti.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Bu transferle birlikte hem bu parayı çıkardı hem de 2.5 milyon Euro kâra geçti.

Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Cherif, Kanarya'da toplam 17 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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