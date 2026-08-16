Fenerbahçe'ye Sidiki Cherif piyangosu! Transfer...

Fenerbahçe'de genç futbolcu Sidiki Cherif ile ilgili yaşanan gelişme sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü. Cherif'in performansıyla Fenerbahçe'ye önemli bir kazanç kapısı oluşturması bekleniyor. İşte detaylar...