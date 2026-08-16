Fenerbahçe'de genç futbolcu Sidiki Cherif ile ilgili yaşanan gelişme sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü. Cherif'in performansıyla Fenerbahçe'ye önemli bir kazanç kapısı oluşturması bekleniyor. İşte detaylar...
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Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.
Kanarya bu mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde saha içinde bu gelişmeler yaşanırken saha dışında da transferde oldukça sıcak gelişmeler söz konusu.
Fenerbahçe'de son olarak geçtiğimiz sezonun devre arasında gelen Sidiki Cherif'in Türkiye macerası sona erdi.
Kendisine ödenen yüksek rakama rağmen beklentileri karşılayamayan ve taraftarın tepkisini çeken genç golcü, Premier Lig'in yeni takımlarından Coventry City'e transfer oldu.
Sabah'ın haberine göre; İngiliz ekibi, Gineli forvet için sarılacivertlilere 24.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Anlaşmada, Fenerbahçe lehine sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de bulunuyor.
Kanarya, Cherif için Angers'e 4 milyon Euro kiralama, 18 milyon Euro da bonservis bedeli olmak üzere toplamda 22 milyon Euro ödemişti.
Bu transferle birlikte hem bu parayı çıkardı hem de 2.5 milyon Euro kâra geçti.
Cherif, Kanarya'da toplam 17 maça çıkarken 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.