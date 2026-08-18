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Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Fenerbahçe, Bologna'nın ilk teklifini reddettiği Jonathan Rowe transferinden vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler 23 yaşındaki İngiliz yıldız için yeni bir teklif hazırlıyor. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Jonathan Rowe için yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Rowe için resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Ancak Bologna, Fenerbahçe'nin ilk teklifini kabul etmeyerek geri çevirdi.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Sarı-lacivertli yönetimin, 23 yaşındaki futbolcu için yeni bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Sol kanatta görev yapan İngiliz oyuncunun güncel piyasa değerinin 28 milyon euro olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Jonathan Rowe, Bologna formasıyla bugüne kadar 43 karşılaşmada görev yaptı.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

İngiliz futbolcu bu maçlarda 8 gol kaydetti. Rowe ayrıca 5 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Transferin önündeki en büyük engel ise Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco. Tecrübeli çalıştırıcı, Jonathan Rowe'un takımda kalmasını istiyor.

Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif

Fenerbahçe'nin yeni teklifinin Bologna'nın kararını değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu.

#Fenerbahçe #Bologna #Domenico Tedesco
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