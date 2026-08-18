Fenerbahçe transferde ısrarcı! Jonathan Rowe için yeni teklif
Fenerbahçe, Bologna'nın ilk teklifini reddettiği Jonathan Rowe transferinden vazgeçmiyor. Sarı-lacivertliler 23 yaşındaki İngiliz yıldız için yeni bir teklif hazırlıyor. İşte ayrıntılar...
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Jonathan Rowe için yeni bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Bologna'da forma giyen Rowe için resmi teklif yaptı.