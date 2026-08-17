İsmail Kartal'dan Lukaku açıklaması! Lyon maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Romelu Lukaku hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Romelu Lukaku için açıklamalar yaptı.

Kartal, "Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. 6 tane dil konuşabilen bir çocuk. 3 ay sonra birlikte Türkçe konuşacağımızı söyledi. Öz güvenli bir oyuncumuz. Şu anda eksikleri var, yarınki maç kadrosuna da alacağım. Şu anda %100 değil ama maçın gidişatına göre kullanabiliriz. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Faydalanmak için transfer ettik. Kendisi çok tecrübeli ve güçlü bir oyuncu. Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok, sadece dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız. Salı günü kadroda olacak ve maçın gidişatına göre karar değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.