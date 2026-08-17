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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimlerle alakalı da bilgiler gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında takıma katılan oyuncunun, İngiltere'ye transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunu Gençlerbirliği maçı ile birlikte açtı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Başkent ekibine karşı beklenmedik bir yenilgi alan ve Ankara'dan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde kadro planlamaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Bu doğrultuda yaz transfer penceresi kapanmadan önce kadroya yapılacak takviyeler merak konusuydu.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Öte yandan TFF'nin yabancı kontenjanı kuralı doğrultusunda takımdan gönderilecek isimleri belirleyen Kadıköy temsilcisinde ayrılıklar üst üste yaşanmaya başladı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

VEDADAN 2 GÜN SONRA F.BAHÇE'Yİ YIKTI

Fenerbahçe maçında kalesinde devleşen Gençlerbirliği'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takıma maçtan 2 gün önce veda etmişti.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

İrfan Can ayrılığından sonraki gün ise 2023 yazından bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred ile yollar ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

CHERIF DE YOLCU

Ayrıca Sidiki Cherif'in de Coventry City'ye imza atmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Tüm bu hareketlilik sürerken bu kez Anthony Musaba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Football Insider'ın haberine göre Hollandalı futbolcu, Norwich City'ye kiralık olarak gönderilecek.

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