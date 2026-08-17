Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimlerle alakalı da bilgiler gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında takıma katılan oyuncunun, İngiltere'ye transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...