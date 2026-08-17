Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! İngiltere'ye gönderiliyor
Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak isimlerle alakalı da bilgiler gelmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında takıma katılan oyuncunun, İngiltere'ye transfer olmaya çok yakın olduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunu Gençlerbirliği maçı ile birlikte açtı.
Başkent ekibine karşı beklenmedik bir yenilgi alan ve Ankara'dan 2-1 mağlup ayrılan sarı-lacivertlilerde kadro planlamaları hız kazandı.
Bu doğrultuda yaz transfer penceresi kapanmadan önce kadroya yapılacak takviyeler merak konusuydu.
Öte yandan TFF'nin yabancı kontenjanı kuralı doğrultusunda takımdan gönderilecek isimleri belirleyen Kadıköy temsilcisinde ayrılıklar üst üste yaşanmaya başladı.
VEDADAN 2 GÜN SONRA F.BAHÇE'Yİ YIKTI
Fenerbahçe maçında kalesinde devleşen Gençlerbirliği'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takıma maçtan 2 gün önce veda etmişti.
İrfan Can ayrılığından sonraki gün ise 2023 yazından bu yana Fenerbahçe forması giyen Fred ile yollar ayrılmıştı.
CHERIF DE YOLCU
Ayrıca Sidiki Cherif'in de Coventry City'ye imza atmaya hazırlandığı ortaya çıkmıştı.
Tüm bu hareketlilik sürerken bu kez Anthony Musaba ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Football Insider'ın haberine göre Hollandalı futbolcu, Norwich City'ye kiralık olarak gönderilecek.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe ile Championship temsilcisi arasında transferde tam anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Musaba, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Samsunspor'dan transfer edilmiş ve çıktığı 24 maçta 2 gol/6 asist katkısı sunmuştu.