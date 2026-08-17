Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi galibiyete odaklandı. Teknik Direktör İsmail Kartal rakibe saygı duyduklarını belirtirken, Lukaku ve Ederson’un kadroda olacağını açıkladı. Kerem Aktürkoğlu ise Gençlerbirliği yenilgisinin ardından Lyon karşısında reaksiyon göstermek istediklerini vurguladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, kritik mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadıköy'de oynanacak ilk maç öncesi rakiplerini yakından analiz ettiklerini belirten İsmail Kartal, Lyon'a saygı duyduklarını ancak kendi oyunlarını sahaya yansıtarak iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

İsmail Kartal, Lyon'un organize ve atletik bir takım olduğunu belirterek, "Dün hep birlikte çalıştık. Rakibimizi iyi inceledik. Daha önceki maçlarını da izlemiştik zaten. Yarınki stratejilerimizi belirledik. Rakibimize saygı duyuyoruz. İyi ve organize bir takım, atlet oyuncuları var. Taraftarımızın enerjisine güveniyoruz. Bu maçı birlikte oynamamız gerekiyor. İkinci maç öncesi en iyi sonucu almak istiyoruz." dedi.

SANTRFORDA KARAR TAKTİK İDMANIN ARDINAN

Santrfor tercihiyle ilgili de konuşan Kartal, Talisca'dan memnun olduğunu belirtirken Vedat Muriç'in da yaklaşık yüzde 70 seviyesinde hazır olduğunu ifade etti.

Kartal, "Talisca'dan da çok mutluyum. Ne istersem yapmaya çalışıyor. Vedat da yüzde 70 civarında hazır. Bu akşamki taktik idmandan sonra belirleyici olacak. Tüm oyuncularımıza çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

LUKAKU LYON MAÇINDA SÜRE ALABİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku hakkında da açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, Belçikalı golcünün maç kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Kartal, "Lukaku gerçekten çok pozitif bir çocuk. Çalışmayı seven, iyi bir profesyonel. Öz güvenli bir oyuncumuz. Şu anda eksikleri var, yarınki maç kadrosuna da alacağım. Şu anda yüzde 100 değil ama maçın gidişatına göre kullanabiliriz." diye konuştu.

Lukaku'nun fiziksel durumuna da değinen deneyimli teknik adam, yıldız futbolcunun kilo fazlasının bulunmadığını söyledi.

"Lukaku şu anda yüzde 100 hazır değil ama kadroya alacağım. Çok cesur ve cesaretli bir oyuncu. Faydalanmak için transfer ettik. Kendisi çok tecrübeli ve güçlü bir oyuncu. Şu anda herhangi bir kilo fazlası yok, sadece dayanıklılığı ile ilgili sorunu var. Birkaç haftaya bunu da ortadan kaldıracağız." dedi.

EDERSON HAZIR

Fenerbahçe'de henüz forma şansı bulamayan Ederson'un durumuyla ilgili de bilgi veren Kartal, Brezilyalı futbolcunun karşılaşmada forma giyebilecek durumda olduğunu belirtti.

Kartal, "Ederson yarın kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "ÖNÜMÜZDE İKİ TANE 90 DAKİKA VAR"

Basın toplantısında konuşan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ise Lyon eşleşmesinde ilk maçın önemine dikkat çekti.

Milli futbolcu, "Önümüzde iki tane 90 dakika var. Maç maç gideceğiz. Öncelikle yarınki maçta ikinci maç için güzel bir avantaj almak istiyoruz. Sonrasında diğer maça odaklanacağız. Umarım güzel bir başarı elde ederiz." dedi.

"LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTİYORDUK, BAŞARAMADIK"

Süper Lig'e Gençlerbirliği mağlubiyetiyle başlamalarını da değerlendiren Kerem, alınan sonuçtan gerekli dersleri çıkardıklarını söyledi.

"Lige iyi başlamak istiyorduk, başaramadık. Bu sorumluluk bize ait. Bu konuda gerekli dersleri aldığımızı düşünüyorum. Lige iyi başlamak önemliydi ama olmadı. Önümüzde reaksiyon verebileceğimiz bir maç var, bu da yarınki maç. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de baskının doğal olduğunu belirten Kerem, bu durumu bir fırsat olarak gördüğünü dile getirdi.

"Büyük takımda baskıları güzel idare edebilmeniz gerekiyor. Baskıları olumsuz olarak görmüyorum, bir fırsat olarak görüyorum. Yarınki maçta da takım arkadaşlarıma, camiama, taraftarlarımıza, hocamıza inanıyorum. Güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz." dedi.

"SON MAÇ BİR NAZARLIK OLSUN"

Gençlerbirliği karşısındaki yenilgiye de değinen Kerem, takım olarak Lyon karşısında reaksiyon göstermek istediklerini belirtti.

"Kimin oynadığı önemli değil. Camia olarak, takım olarak hedeflerimiz var. Takıma herkes katkı vermek istiyor, bunun için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın başarısı. Bence gayet iyi ilerliyoruz. Son maç bir nazarlık olsun. İnşallah yarın bunu bir reaksiyon olarak olumluya çeviririz." diye konuştu.

"ELEŞTİRİLMEDİĞİM BİR DÖNEM YOKTUR"

Kendisine yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Benim eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur büyük ihtimalle." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u Kadıköy'de konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Fransa'da oynanacak rövanş öncesinde avantajlı bir skor elde ederek tur için önemli bir adım atmayı hedefliyor.