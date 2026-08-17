Fenerbahçe’de Lyon maçı öncesi sert uyarı: Mücadele etmeyen gider!
Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'de gözler Lyon maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...
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İlk 4 resmi maçta alınan iyi sonuçlar Fenerbahçe'de "O sene bu sene" diyerek hem Şampiyonlar Ligi'ne katılma hem ligde şampiyon olma umudunu artırmıştı.
Ancak sezonun açılış maçında Gençlerbirliği önünde alınan yenilgi tedirginlik yarattı.
Fenerbahçe, Ankara'da devre arasına 1-1 gidince teknik direktör İsmail Kartal, soyunma odasında oyuncuları sert bir dille uyarmıştı.
Posta'nın haberine göre maç bitiminde ise Başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüşerek, "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Böyle şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde vize gelmez" dedi.
Maçtan sonra İsmail Kartal ve Oğuz Çetin oyuncularla kısa bir görüşme yaptı.
Görüşmede İsmail Kartal, "Yönetim büyük fedakarlıklarla bu kadroyu toparladı. Büyük paralar harcandı. Bunun karşılığını bekliyor. Gençlerbirliği yenilgisinin telafisi olur. Çünkü lig uzun bir maraton. Ancak önümüzde telafisi olmayan iki Lyon maçı var. Şampiyonlar Ligi özleminin bitmesi lazım. Sizlerden bir an önce maça motive olmanızı istiyorum" dedi.
MÜCADELE ETMEYEN GİDER
Kartal'ın, Oğuz Çetin'e ise, "Lyon maçında savaşan, koşan, turu isteyen bir takım göreceksiniz. Yavaş yavaş bu takımın iskeletini de oluşturacağız. Mücadele etmeyen bizimle olmayacak" dediği öğrenildi.
Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Romelu Lukaku ise İsmail Kartal ile görüşerek Lyon maçında görev istedi.
LUKAKU OYNAMAK İSTİYOR
Belçikalı forvet, "Kondisyon ve maç eksiğim yok. Yüzde yüz hazırım. Lyon maçında sahada olmak, takıma katkı vermek istiyorum" dedi.
Lyon maçından 24 saat önce kadroda 2 değişiklik yapma hakkı var ve Lukaku'nun listeye eklenmesi bekleniyor.