Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmasının ardından imza töreni hakkında detaylar, taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Sarı-lacivertli kulüp, yeni transferi için düzenlenecek imza töreninin tarihini ve saatini duyurdu. Futbolseverler, Lukaku'nun Fenerbahçe formasıyla taraftarların karşısına çıkacağı imza töreninin detaylarını araştırmaya başladı. İşte Romelu Lukaku imza töreni ile ilgili merak edilenler!

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku transferinde imza töreni heyecanı yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüp, Belçikalı golcü için düzenlenecek törene ilişkin resmi bilgilendirmeyi yaptı. Fenerbahçe'nin açıklamasında törenin Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Törene kulüp yöneticilerinin yanı sıra futbol direktörü Oğuz Çetin de katılacak. İşte imza törenine ilişkin merak edilenler!

ROMELU LUKAKU İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'deki imza töreni 14 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına göre tören, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenecek.

ROMELU LUKAKU İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Romelu Lukaku'nun imza töreni saat 11.30'da başlayacak. Fenerbahçe, imza töreninin tüm basına açık olacağını duyurdu. Törende Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin de yer alacak.

ROMELU LUKAKU İMZA TÖRENİ NEREDE YAPILACAK?

İmza töreni, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü Basın Toplantı Salonu'nda yapılacak. Fenerbahçe'nin resmi açıklamasında törenin kamuoyuna ve basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirileceği belirtildi.

ROMELU LUKAKU FENERBAHÇE'YE KAÇ YILLIK İMZA ATTI?

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in açıklamasına göre Romelu Lukaku, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Belçikalı santrforun transferi kulüp tarafından da resmi olarak duyuruldu.

LUKAKU'DAN İLK AÇIKLAMA

sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a gelen Belçikalı santrforun Romelu Lukaku, basına açıklamalarda bulundu. Lukaku konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Gerçekten çok mutluyum. Bana gösterdikleri ve duydukları güvenden dolayı Aziz Yıldırım'a, Cihan Kamer'e, Oğuz Çetin'e ve teknik direktörümüz İsmail Kartal'a teşekkür etmek istiyorum. Amacımız ve hedefimiz şampiyonluğu kazanmak. Her gün çok sert çalışacağız ve bu şampiyonluk için mücadele etmek adına her maçta elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Bu güzel bir meydan okuma olacak ve ben de bu yüzden buradayım. Gerçekten çok kaliteli oyunculardan oluşan harika bir takıma yardım etmek için buradayım. Çalışma hırsım, futbol tutkum ve özverimle bu şampiyonluğu kazanmak için takıma ekstra bir güç ve katkı sağlamaya çalışacağım.

Taraftarlardan çok sayıda mesaj aldım. Onlara teşekkür ederim. Biraz önce de söylediğim gibi, en iyimi ortaya koymaya çalışacağım. Çok sıkı bir şekilde çalışarak iyi ve güzel şeyler başarabiliriz. Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgiden mutluyum. Gelen mesajlar için çok teşekkür ederim."