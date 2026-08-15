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Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı

Fenerbahçe'de genç golcü Sidiki Cherif için İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki oyuncu için yapılan yüksek bonservis teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı

Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmak.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı

Kanarya'da İsmail Kartal önderliğinde karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı

Fenerbahçe'de diğer yandan transfer gündeminde de sıcak gelişmeler söz konusu.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı

Lukaku sonrası ayrılık konusuna ağırlık veren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı

Geçtiğimiz sezon Angers'ten transfer edilen ancak maliyeti nedeniyle büyük bir tartışma yaratan Sidiki Cherif'e talip çıktı.

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