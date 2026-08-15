Fenerbahçe'de Sidiki Cherif İngiltere yolcusu! Yapılan dev teklif açıklandı
Fenerbahçe'de genç golcü Sidiki Cherif için İngiltere'den sürpriz bir teklif geldi. Sarı-lacivertlilerin, 19 yaşındaki oyuncu için yapılan yüksek bonservis teklifini değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
Sarı-lacivertlilerde tek hedef bu mücadeleden galibiyet ile ayrılmak.
Kanarya'da İsmail Kartal önderliğinde karşılaşmanın hazırlıkları tamamlandı.