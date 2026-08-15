Şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Ankara'da oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler, lige 3 puanla başlamayı hedefliyor. Dev mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'leri de belli oldu.

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun ilk maçında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Başkent Ankara'daki mücadele saat 21.30'da başlayacak. Sezonun 5. resmi maçını oynayacak sarı-lacivertliler, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligdeki ilk maçta hedef; sahadan galibiyetle ayrılarak, yeni sezona üç puanla 'merhaba' demek. Fenerbahçe'de tüm planlar; galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal, dün öğrencileriyle yaptığı son toplantıda; baskılı bir oyun istedi. Kartal, herkesin plana sadık kalmasını da sözlerine ekledi. Fenerbahçe ve Gençlerbirliği lig tarihinde bugüne kadar 96 maç yaptı. Sarılacivertliler 49 müsabakada galibiyete ulaşırken, kırmızı-siyahlılar 16 maçta hanesine 3 puan yazdırdı. 31 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 175 golüne, Gençlerbirliği 102 golle karşılık verdi.

GÖZLER ANDERSON TALİSCA'DA

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, performansıyla şu ana kadar ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, geride kalan 4 resmi maçta toplam 5 gol bulurken 4'üne Brezilyalı yıldız imzasını attı. Talisca, oynanan maçların tamamında ağları buldu.

13 EKSİKLE GİTTİLER

Fenerbahçe, Ankara'ya 13 eksikle gitti. Geçen sezondan sarı kart cezalısı Ederson, sakat Mert Günok, Cengiz, Cherif, Çağlar, Oosterwolde, Musaba, Carlos, Livakovic, Becao, Mimovic ve Amrabat ile yeni transfer Lukaku kadroya dahil edilmedi. Bu arada F.Bahçe'nin UEFA listesinde ise sakatlığı süren Oosterwolde ve Musaba ile Lukaku yer almazken, maça 24 saat kala kadroya 2 oyuncu ekleyebilecek.

10 MAÇIN 6'SINI KAZANDI

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında 9'u lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 maçta sarılacivertli takım, 6 galibiyet elde etti. Kırmızı- siyahlılar ise 1 kez kazandı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, iki takım arasındaki 3 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve beraberlikle tamamlandı.

İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Gökhan, Pedro, Goutas, Thalisson, Abdurrahim, Etebo, Oğulcan, Diabate, Traore, Tongya, Koita

Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca