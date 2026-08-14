Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci sarı-lacivertli ekibin genç futbolcu için transfer yarışına girdiğini öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Giriş Tarihi:
Transfer döneminde kadrosuna Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Romelu Lukaku gibi isimleri katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde konuşan yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde U23 transferi olabileceğinin sinyallerini vermişti.