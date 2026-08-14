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Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci sarı-lacivertli ekibin genç futbolcu için transfer yarışına girdiğini öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

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Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Transfer döneminde kadrosuna Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Nathan Ake, Romelu Lukaku gibi isimleri katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Romelu Lukaku için düzenlenen imza töreninde konuşan yönetici Cihan Kamer, sarı-lacivertlilerde U23 transferi olabileceğinin sinyallerini vermişti.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Kamer, "Lukaku'yla transfere son noktayı koymuş bulunuyoruz. Sayın Başkan'ımızın Divan Kurulu'nda söylediği gibi gerekir ve arzu ettiğimiz oyuncular olursa, genç oyunculardan bu 23 yaş altı oyunculardan gerekli noktalara belki takviye yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Bu doğrulta da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre, sarı-lacivertliler, Girona forması giyen 20 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Min-su Kim için harekete geçti.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Haberde, genç futbolcu ile Rangers, Ajax ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Olimpik Lyon'un da ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Sarı-lacivertli kulübün de kulübü Girona'dan oyuncuyla ilgili bilgi talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Min-su Kim geçtiğimiz sezonu kiralık olarak La Liga 2 ekiplerinden Andorra'da tamamladı.

Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

La Liga 2'de 40 maça çıkan Koreli futbolcu 6 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

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