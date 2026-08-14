Fenerbahçe'den U23 transferi! İtalyan gazeteci duyurdu

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündeme geldi. İtalyan gazeteci sarı-lacivertli ekibin genç futbolcu için transfer yarışına girdiğini öne sürdü. İşte detaylar... (FB spor haberi)